Tendenza Make up Estate 2021: dal limone al fluo, il trucco è giallo

Tendenza Make up Estate 2021

Dal limone al fluo, il make up è giallo

Gioca con il colore e distingui il tuo look

Tendenza Make up Estate 2021 – Giallo? Si, proprio così. Quest’anno tra i colori favoriti spicca il giallo: una nuance frizzante e vivace perfetta per creare un trucco estroso e stravagante. Il giallo è spesso considerato un colore tabù per il trucco, ma con qualche sfumatura giusta, si possono ricreare non solo look stravaganti ed estrosi, ma anche soft e delicati.

La nostra beauty routine e così le nostre esigenze sono cambiate in questo ultimo anno a favore di un make up che punta tutto sugli occhi, sottolineando lo sguardo in maniera più strong.

Ombretti, mascara, ma anche matite, eye liner, smalti e persino rossetti: il giallo è uno dei colori perfetti per osare! Se invece ami un effetto delicato e romantico, puoi utilizzare un giallo pastello come punto luce, applicando l’ombretto nell’angolo interno dell’occhio; per un effetto contrasto potrai utilizzare solamente l’ombretto giallo, oppure sfumare altri colori sulla palpebra mobile, sarà perfetto ad esempio un panna, ma anche un rosa chiaro.

La matita gialla potrà essere utilizzata per giocare con i contrasti: uno smokey eye intenso prenderà vita applicando un tocco di matita gialla nella riga interna dell’occhio, oppure potrai scegliere di delineare la rima ciliare superiore e inferiore con una matita di una sfumatura giallo intenso e applicare poi un mascara volumizzante nero.

Anche le labbra possono vestirsi di giallo: un look che sicuramente non passerà inosservato e che però, dovrà essere abbinato a un trucco occhi minimal e naturale. Per iniziare delinea il contorno labbra con una matita gialla e poi applica il rossetto con l’aiuto di un pennello: l’importante è scegliere la giusta tonalità. Quelle più calde e aranciate doneranno agli incarnati più scuri e olivastri, mentre le sfumature brillanti staranno bene anche a chi ha la pelle chiara.

Sfida accettata?