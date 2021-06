Yacht Rivellini Extended Explorer

Su Yacht Rivellini Extended Explorer, la vita a bordo si “allarga” in modo stupefacente

Si chiama Yacht Rivellini Extended Explorer e misura 56 metri, il superyacht del versative designer Valerio Rivellini, che con questo progetto riassume il suo know-how e la sua esperienza nel settore della nautica da diporto.

Il concetto alla base del progetto è quello di offrire lo yacht ideale per chi desidera navigare gli oceani di tutto il mondo in comfort, stabilità e sicurezza con ogni condizione meteorologica e marina.

Una delle caratteristiche più distintive di Yacht Rivellini Extended Explorer è senza dubbio la poppa estensibile, con le superfici che si allargano addirittura su due ponti, ma non con le ormai classiche murate abbattibili, bensì con apertura a scorrimento laterale.

In questo modo si allargano sia il ponte superiore sia quello principale che, una volta aperti, vanno a creare due zone con una versatilità senza precedenti. Il ponte superiore, in configurazione aperta, può essere utilizzato come zona prendisole e relax con chaise-longue su entrambi i lati, area conversazione con divani e poltrone e una pratica zona pranzo a centro barca. Al tempo stesso si allarga anche il ponte principale con la plancia di poppa che diventa una terrazza a livello del mare e sufficientemente grande per ospitare una palestra all’aperto da un lato e una zona prendisole dall’altro.

La disposizione degli interni è personalizzabile, caratterizzata di base da un’atmosfera elegante e rilassata, dove i rivestimenti e i materiali scelti (in pelle nabuk nei toni del blu e laccati bianchi) richiamano l’ambiente marino.

Il Rivellini Extended Explorer segna un nuovo step nel desiderio del suo ideatore di tenersi al passo con le tendenze che più lo affascinano. Lo yacht infatti è dotato di un sistema di propulsione ibrida a bassissimo impatto ambientale, in linea con le ultime tendenze che puntano al rispetto dell’ambiente marino.