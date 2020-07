Antiage Estate 2020: scegli di brillare

Tra i prodotti star anche La Rose Face Mask , una maschera ultra idratante e lenitiva. La linea Vital Perfection di Shiseido invece, interviene sull’autorigenerazione cutanea, favorendo la formazione di fibroblasti per restituire tono e compattezza, inibendo l’accumulo di melanina responsabile di discromie e colorito spento. Disponibile in 2 textures: crema ed emulsione.

Cominciamo dal marchio Foreo che ottimizza la penetrazione degli ingredienti delle sue maschere tramite la terapia led . La novità è il kit Intensive Caviar Fusion : un trattamento in 2 step: una maschera e un siero contenenti caviale e oro a 24k per una pelle distesa e radiosa.

Abbiamo selezionato alcuni dei nuovi Antiaging Estate 2020 in vendita sul mercato che aiutano a minimizzare i segni del tempo. A distinguerli dagli altri la loro particolare composizione e i miglioramenti visibili… in poco tempo!