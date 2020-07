Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2020 Mercoledì è il segno del Toro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I tuoi affari potrebbero sembrare particolarmente rosei ora, Ariete. Alcuni vantaggi stanno sicuramente arrivando, anche se tutto non è così promettente come sembra. Potresti ritrovarti con meno di quanto speravi. Pensa a qualsiasi guadagno come ad un’opportunità in più, ma non farci troppo affidamento.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con gli aspetti attuali in gioco Leone, potresti scoprire che il duro lavoro svolto in passato porta finalmente ricompense finanziarie. Questo ti renderà molto felice, ma non lasciarti trasportare e fare spese folli! Concediti un pò alla volta. Festeggia con un amico, se possibile e abbi cura buon senso nelle spese.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le nuove persone che incontrerai oggi saranno positivamente colpite dalle tue buone maniere, abilità sociali e, soprattutto, dal tuo eccellente senso dell’umorismo. Non essere sorpreso se tutto ciò ti offrirà nuove opportunità! Questo è il momento giusto per organizzare una serata fuori con gli amici o, meglio ancora, con il partner.



Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dovresti essere più felice del solito guardandoti allo specchio Toro, perché la tua bellezza interiore è più visibile del solito. Potresti anche sentirti particolarmente socievole.

Il romanticismo è nell’aria, oggi c’è la leggera tendenza a vedere il partner attraverso gli occhiali color rosa. Giorni come questo non capitano così spesso!

Coi colleghi formate una squadra complice e unita, pronta al cambiamento che si avverte nell’aria, a patto che vi coinvolga tutti e non solo pochi privilegiati.

Chiudete gli occhi e provate a sentire l’energia vegetale che vi pervade!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Vergine potresti ritrovarti a pensare con desiderio a terre esotiche. Potresti anche cominciare a fare ricerche sulle persone che vivono in quei paesi. I sogni ad occhi aperti possono distrarti dalla tua attività quotidiana, quindi è importante rimanere concentrati. Va bene sognare, ma devi ancora superare ogni giorno.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: I sentimenti romantici sbocciano oggi, Capricorno. All’improvviso potresti sembrare più attraente del solito. Potresti anche sentirti molto creativo e potresti voler provare la poesia o la recitazione. Anche leggere romanzi d’amore o guardare film romantici potrebbe essere interessante. Circondati di candele, fiori e musica e divertiti!

Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti trovarti più propenso del solito ad esplorare attivamente i tuoi interessi artistici, Gemelli. Potresti voler guardare una galleria d’arte online o assistere a un concerto o spettacolo virtuale. Il tuo interesse potrebbe essere più nelle motivazioni degli artisti che nelle opere stesse. Non essere sorpreso se sarai particolarmente attratto dai grandi artisti più tormentati come Beethoven o Van Gogh.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una piccola somma di denaro potrebbe arrivare oggi, Bilancia. Potrebbe essere che qualcuno ti paghi ciò che ti è dovuto, oppure potresti vincere una piccola somma al gioco.Sesso e romanticismo sono nella tua mente. Se non riesci a stare insieme al partner stasera, potresti rannicchiarti con un romanzo o guardare un film romantico.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti svegliarti questa mattina, guardarti intorno e decidere di voler passare più tempo possibile lavorando in casa tua, Acquario. L’arredamento di casa potrebbe improvvisamente annoiarti e vorrai apportare alcune modifiche. Trascorri la giornata raccogliendo le idee e poi stasera prova ad analizzare la situazione e vedi cosa è fattibile.

Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’amica che non vedi da un pò potrebbe sorprenderti con una telefonata. Molte notizie interessanti e informazioni utili potrebbero essere scambiate a beneficio di entrambe. Potrebbe anche essere nell’aria oggi un piccolo aumento del reddito. Di sera, noleggia un film romantico da guardare insieme alla persona che ami.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi il tuo lato romantico vola alto, Scorpione. Il sesso opposto e il tuo partner in particolare, ti sembreranno particolarmente attraenti. Potresti anche vedere in una luce completamente diversa qualcuno che reputavi solo un amico. Una vita sociale sempre più impegnata in futuro è possibile, quindi aspettati feste o altri eventi sociali.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Pesci, potresti ricevere una lettera affettuosa e di supporto o una telefonata da qualcuno vicino a te. Le comunicazioni con gli altri dovrebbero avvenire senza intoppi e potrebbero avere luogo conversazioni interessanti. Un autore, musicista o attore preferito potrebbe pubblicare un nuovo libro, un album o un film che non ti vorrai perdere!