Yacht MCY 70 Skylounge: il primo cruiser con flybridge chiuso

Vetro, acciaio, legni laccati e dettagli riflettenti definiscono un décor molto moderno e sempre raffinato . Il tutto crea un ambiente moderno che contrasta con il calore del pavimento in rovere, i pannelli in noce e i tessuti.

Se il flybridge chiuso è una soluzione cara ai diportisti americani, altrettanto può diventarlo per tutti gli armatori che usano assiduamente il loro yacht in tutte le stagioni.

Nulla di nuovo direte voi.. ma sarebbe vero se fossimo in America dove questa soluzione è tipica dei grandi fisherman convertible, per l’Italia invece è una grande novità , soprattutto per uno yacht da crociera improntato al lusso.