MONTE CARLO YACHTS 96 : UN’ALLEANZA INTELLIGENTE TRA ELEGANZA ED EFFICIENZA

MONTE CARLO YACHTS 96

UN’ALLEANZA INTELLIGENTE CHE UNISCE ELEGANZA ED EFFICIENZA

Punto di forza e tratto distintivo di Monte Carlo Yachts 96: il suo isolamento acustico

Riflettori puntati su Monte Carlo Yachts 96 che, grazie ai talentuosi designer Nuvolari & Lenard, trasuda un’eleganza indiscutibile.

Con una lunghezza di 30 metri, il MCY 96 si aggiudica il secondo posto per dimensione all’interno del range Monte Carlo Yachts.

Le sue sovrastrutture dicono tutto: i suoi volumi interni sono ricchi di spazio e comfort. E, ultimo ma non meno importante, le misure hanno dimostrato che l’isolamento acustico è uno dei punti di forza che distingue questo (quasi) 30 metri .

Appena saliti a bordo, l’ampiezza degli spazi interni risulta evidente. Il nuovo MCY 96 riprende la maggior parte dei concetti di layout dei modelli più riusciti: la cabina armatore posizionata sul ponte principale permette di ottenere volumi importanti; ben quattro cabine per gli ospiti, tutte delle stesse dimensioni, nel ponte inferiore.

Monte Carlo Yachts 96 è stato pensato con un’attenzione particolare per la sicurezza durante le lunghe traversate. Per questo al design e alla personalizzazione offerta su ogni modello MCY sono state aggiunte alcune novità tecniche: spiccano per esempio, i passavanti più alti e un ampio ponte laterale che offrono maggior riparo dagli elementi naturali.

Gli yacht MCY sono pensati, progettati e realizzati per superare la prova del tempo, le tendenze e gli andamenti della moda. La sfida intrapresa da Monte Carlo Yachts è fare in modo che tutti i modelli rappresentino la quintessenza del lusso di oggi e di domani.

Eleganti ma mai eccessivi, innovativi ma nobili: tutti gli yachts sono dei classici senza tempo, realizzati oggi per navigare verso il domani.

Ma non esiste forma senza efficienza. Ed è per questo che la novità assoluta per la navigazione da diporto prevede un processo di costruzione modulare ispirato ai concetti di Lean Manufacturing e derivante dai settori industriali più avanzati.

Qualità estetica e affidabilità tecnica senza pari, raggiungendo al contempo dei livelli elevati di efficienza produttiva.