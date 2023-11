Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2023 Martedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna in Gemelli condivide una dolce connessione con l’armoniosa Venere questa mattina, mettendoti in vena di romanticismo e bellezza. Nuovi sviluppi nella tua vita amorosa potrebbero entrare in gioco quando i Nodi del Destino si attiveranno questo pomeriggio, cambiando il modo in cui pensi a certe dinamiche. Cerca solo di non lasciarti prendere da desideri o da visioni eccessivamente romantiche quando Luna e Nettuno si affrontano, perché sarebbe facile essere ingannato. Connettiti con il tuo io filosofico mentre arriva la sera e Mercurio si agita, soprattutto se la tua pazienza è stata messa alla prova. Fai qualcosa di rigenerante mentre la giornata volge al termine e la Luna entra in Cancro.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’atmosfera sarà loquace e amichevole questa mattina caro Leone, grazie ad una dolce connessione tra la Luna in Gemelli e Venere. Diffondi dolcezza ogni volta che se ne presenta l’occasione, offrendo sorrisi e convenevoli per allinearti con queste vibrazioni. Le attività filosofiche potrebbero guidarti verso nuove comunità quando i Nodi del Destino si attivano, rendendolo un buon momento per cercare persone con punti di vista simili al tuo. Ricorda solo di non fidarti troppo in fretta quando Nettuno si agita, portando in tavola un’energia ingannevole. Potresti perdere la pazienza verso gli altri quando Luna e Mercurio si affronteranno stasera e il desiderio di stare da solo si intensificherà una volta che la Luna entrerà in Cancro.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La situazione familiare va a gonfie vele, la vostra freschezza caratteriale permette di risolvere diverse situazioni lasciate in sospeso. La gioia di vivere che contraddistingue il vostro segno vi accompagna con forza per tutta la giornata. Venere si trova nel segno buon amico della Bilancia e espande la vivacità, porta con sé il desiderio di brillare negli ambienti sociali e nei contesti più variati.

Se appartenete alla seconda decade del Sagittario avrete la possibilità di esibire il vostro fascino, la forza di persuasione e a volte di vero e proprio incantamento con la parola, che il vostro segno portato all’eloquenza, vi dona. Giove signore dell’eloquenza è proprio idealmente signore del segno, proprio al vostro fianco! Mercurio congiunto continua a sorreggervi e vi dona una grazia sbarazzina che vi permette veloci conquiste, spesso in rapidi e gratificanti flirt.

Marte amico del vostro segno e specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade è il vostro vero benefattore, il portatore di fortuna per voi, capace di condurre più lontano, ampliare quanto avete condotto finora. I risultati che state raggiungendo vi spianano la strada verso conquiste lavorative di primordine. Tutto questo in maggior grado se avete scelto di abbracciare una libera professione.

Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai in sintonia con ciò che ti circonda mentre la luna Gemelli si allinea con Venere caro Toro, aiutandoti a trovare la bellezza senza andare fuori strada. Prenditi un momento per trovare la connettività mente/corpo quando i Nodi del Destino si attivano questo pomeriggio, essendo consapevole di rilasciare lo stress mentre calma i tuoi pensieri. Cerca di non preoccuparti eccessivamente di ciò che pensano gli altri mentre Nettuno si agita e considera di prenderti una pausa dalle notizie che ti lasciano con un senso di disillusione. Scegli saggiamente le tue battaglie questa sera quando la Luna affronta Mercurio, il che potrebbe suscitare conflitti. Fortunatamente, l’energia si addolcisce stasera quando la luna entra in Cancro, portando vibrazioni nutritive sulla tua strada.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il percorso verso il successo e la prosperità sembrerà più chiaro oggi cara Vergine, poiché la Luna in Gemelli e Venere si allineano per amplificare le tue capacità di manifestazione. Acquisisci il tuo potere quando si tratta di ambizioni di carriera una volta che i Nodi del Destino si attiveranno questo pomeriggio, confidando che i profitti seguiranno. Cerca di non farti distrarre da problemi di romanticismo o di relazione quando la Luna e Nettuno si confrontano, minacciando la tua concentrazione. Non esitare a stabilire dei limiti se hai bisogno di spazio questa sera quando Mercurio si agita, portando in tavola un’energia lunatica. Sentirai un cambiamento quando la luna entrerà in Cancro, promuovendo calma e nutrimento.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere necessario stabilire ordine in ufficio poiché la Luna in Gemelli si allinea con Venere caro Capricorno, sottolineando l’importanza dell’organizzazione e del lavoro di squadra. Fortunatamente, sarai in grado di farlo senza perdere amici e potresti avvicinarti ai tuoi colleghi durante il processo. Prenditi un momento per nutrire il tuo corpo e le tue emozioni quando i Nodi del Destino si attiveranno questo pomeriggio, mitigando lo stress e onorando ciò di cui hai bisogno. Fai attenzione alla confusione mentale quando Nettuno si agita, prendendoti una pausa dai tuoi compiti se necessario. Sentirai un cambiamento stasera quando la Luna entrerà in Cancro, mettendoti in uno spazio di testa romantico. Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno cari Gemelli, formando un aspetto dolce con Venere che ti metterà voglia di amare ed essere amato. La tua natura estroversa risplende in queste condizioni cosmiche e nuovi amici potrebbero emergere questo pomeriggio quando i Nodi del Destino si attiveranno, dando vita a incontri predestinati e creando un senso di comunità. Sii solo attento a mantenere i confini mentre sei attento agli altri quando Nettuno si attiva, il che potrebbe rendere confusi i confini. Sebbene gli opposti spesso si attraggono, un’opposizione tra Luna e Mercurio questa sera metterà alla prova questa teoria. Rallenta mentre la giornata volge al termine e la luna entra in Cancro.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua aura brilla mentre la luna in Gemelli manda un bacio a Venere cara Bilancia, aiutandoti ad accedere facilmente all’ottimismo, alla gioia e al carisma. Usa questa energia a tuo vantaggio quando i Nodi del Destino si attiveranno questo pomeriggio, prendendoti del tempo per ammaliare chiunque speri di conquistare. Le tue visioni per il futuro sembreranno più chiare quando Nettuno si attiverà, anche se la mancata attuazione della strategia potrebbe farle perdere nell’etere. Apriti ai messaggi provenienti dall’aldilà quando la Luna si allinea con Mercurio, ma fai attenzione alla stimolazione eccessiva. La tua attenzione si sposta quando la luna entra in Cancro stasera, chiedendoti di coltivare ambizioni importanti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Va bene cercare una spinta all’ego flirtando un pò stamattina caro Acquario, poiché la Luna in Gemelli e Venere condividono una dolce connessione. Nel frattempo, questo pomeriggio si attivano i Nodi del Destino, ispirandoti a cercare nuove conoscenze o a ricercare argomenti filosofici. Potrebbe anche entrare in gioco la guida dell’universo, quindi assicurati di onorare il tuo intuito, anche se dovresti essere consapevole di radicarti quando Nettuno si attiva. Potresti essere chiamato a fungere da cassa di risonanza per gli amici che affrontano il dramma, ma non esitare a stabilire dei limiti se non hai la possibilità di farlo. Ascolta il tuo corpo stasera, quando la luna entrerà in Cancro.

Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lascia che la dolcezza si infiltri nel tuo cuore e nella tua mente questa mattina caro Cancro, mentre la luna in Gemelli e Venere si allineano. La solitudine e il silenzio a casa possono aiutarti a sfruttare al massimo queste vibrazioni, quindi assicurati di trovare momenti tranquilli. Stabilisci i confini allontanandoti dalle persone o dalle situazioni che ti hanno prosciugato quando i Nodi del Destino si attivano questo pomeriggio, creando nuove strutture che consentono più pace. Un’energia ansiosa si manifesta questo pomeriggio quando Nettuno si agita, anche se recuperare la tua lista di cose da fare può aiutarti a combattere queste vibrazioni. Ti sentirai più concentrato stasera quando la luna entrerà nel tuo segno.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT Ti sentirai pronto a lasciare andare ogni bagaglio che ti porti dietro da troppo tempo caro Scorpione, grazie a un aspetto di supporto tra la luna in Gemelli e Venere. Affronta la tua ombra con compassione e grazia, accettando che la storia non può essere riscritta mentre ti appoggi alla trasformazione personale. Ti sentirai potenziato quando le strategie verranno applicate ai tuoi impegni questo pomeriggio mentre i Nodi del Destino ti spingono verso il futuro. Un’energia ostinata si manifesta quando Luna e Mercurio si affrontano questa sera, ma cerca di non rimanere intrappolato in circoli di conversazione che non portano da nessuna parte. Ti sentirai elevato e in pace una volta che la luna entrerà nel Cancro, attivando la tua casa della spiritualità.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Avrai voglia di una connessione profonda mentre la luna dei Gemelli manda un bacio a Venere cari Pesci, creando un ambiente sicuro dal quale puoi essere vulnerabile. Considera come i tuoi investimenti daranno forma al futuro quando i Nodi del Destino si attiveranno, spingendoti a rivedere le tue finanze. Le emozioni potrebbero offuscare la tua visione quando Nettuno si agita. Darti spazio per elaborare sentimenti profondi ti aiuterà a sfruttare al massimo queste vibrazioni. Fai attenzione alla tensione a casa quando Luna e Mercurio si affronteranno stasera, anche se ti sentirai libero di riderci sopra quando la luna migrerà nel Cancro.