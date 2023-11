Oroscopo del Giorno 27 Novembre 2023 Lunedì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 27 Novembre 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: La Luna del Toro si allinea con Giove questa mattina presto caro Ariete, inaugurando sogni realistici che potrebbero portare alla tua prossima idea per fare soldi. Sfortunatamente, potresti sentirti un pò limitato o di cattivo umore quando ti svegli a causa di una dura connessione tra Marte e Saturno. Si possono imparare delle lezioni quando si trova un equilibrio tra il pensiero ottimistico e la realtà, anche se così facendo all’inizio ci si sente un pò meno entusiasti. Aspettati l’inaspettato quando la giornata volge al termine e la Luna attraversa Urano, e assicurati di cercare piccole benedizioni.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia di buon auspicio si manifesta sotto la copertura dell’oscurità quando la Luna del Toro si allinea con Giove caro Leone, portando fortuna alle tue ambizioni professionali. Anche se potresti non vedere risultati immediati, usa questa energia per chiedere aiuto o guida all’universo nel tuo percorso professionale. Cerca di non sentirti frustrato con gli altri mentre Marte e Saturno si scontrano, soprattutto quando si tratta di prendere decisioni o accettare impegni. I confini potrebbero essere facilmente superati in questo momento e sarà importante che tu capisca cosa vuoi senza costringere gli altri. Considera l’idea di liberarti dalla tradizione quando la Luna attraversa Urano mentre la mezzanotte si avvicina.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il Toro e la tua casa del benessere caro Sagittario, formando un’utile connessione con Giove nelle primissime ore. Cavalca le onde di queste buone vibrazioni . Sfortunatamente, potrebbe essere difficile rimanere in pista mentre Marte e Saturno si confrontano, soprattutto se il dramma in casa porta distrazioni involontarie. Potresti oscillare tra rabbia e frustrazione, ma cerca di non lasciare che i comportamenti passivo-aggressivi vincano. Considera come scuotere la tua routine può portare a miglioramenti generali alla tua vita stasera, quando la luna attraverserà Urano.

Oroscopo del Giorno 27 Novembre 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno caro Toro, formando una dolce connessione con Giove nelle prime ore che sicuramente migliorerà la tua fortuna. Tuttavia, potresti aver bisogno di fare affidamento su te stesso invece che sugli altri quando Marte e Saturno formano un quadrato duro, rendendo importante che trovi potere dall’interno. Fortunatamente, scoprirai che è più facile trovare aiuto man mano che le ore continuano a scorrere e la Luna lavora per migliorare il tuo carisma. Un’energia irrequieta ma rivoluzionaria si manifesta stasera, quando la luna si chiude su Urano e l’ispirazione potrebbe farti rimanere sveglio oltre l’ora di andare a dormire.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua capacità di ricevere messaggi dall’aldilà si intensifica questa mattina presto mentre la luna del Toro si allinea con Giove cara Vergine, rendendolo un buon momento per ricordare e decodificare i tuoi sogni. Controlla te stesso e i tuoi coinquilini mentre Marte e Saturno si confrontano, pianificando una giornata di cura di sé se è necessario ripristinare l’armonia. Questo clima cosmico potrebbe anche farti riflettere sulle delusioni infantili. Tuttavia, cerca di non entrare in uno stato di rabbia per ciò che non può essere cambiato e cerca invece opportunità per diventare nuovamente genitore. Abbraccia l’avventura stasera, quando la Luna attraverserà Urano.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:La tua immaginazione elabora alcune idee davvero magnifiche nelle primissime ore caro Capricorno, mentre la luna del Toro e Giove si incrociano. Prenditi un momento per ricordare i tuoi sogni, sfruttando al massimo queste vibrazioni persistenti. Non avrai voglia di socializzare perché Marte e Saturno si scontrano, mettendoti in uno stato d’animo riservato e inquieto. Non sentirti in colpa se metti il ​​telefono sul “Non disturbare”, ma cerca di non arrabbiarti con coloro che non puoi evitare. Il tuo genio artistico farà la sua apparizione stasera, quando Urano si attiverà nella tua casa dell’espressione personale. Oroscopo del Giorno 27 Novembre 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna del Toro unisce le forze con Giove nelle primissime ore della giornata cari Gemelli, offrendo illuminazione mentre attraversi i regni dei sogni. Prova a meditare su qualsiasi pensiero, emozione o esperienza significativa che si è verificata mentre dormivi, assorbendo l’incoraggiamento. Nel frattempo, Marte e Saturno entrano in un aspetto duro e potresti iniziare a sentirti spinto in giro dai tuoi cari. Ricorda che è importante tracciare dei limiti quando necessario, ma cerca di non sottrarti ai buoni consigli. Pianifica di trascorrere del tempo da solo mentre la giornata volge al termine e la Luna attraversa Urano, rivelando nuove intuizioni dal tuo subconscio.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le emozioni più radicate si sentiranno più forti nelle primissime ore del giorno cara Bilancia, quando la Luna del Toro e Giove uniranno le forze. Presta attenzione a tutti i sogni che ti hanno lasciato una buona impressione, poiché potrebbero darti informazioni su come trasformarti e dove impegnare le tue energie. Una richiesta di perfezione potrebbe portare a discussioni malsane con te stesso e gli altri mentre Marte e Saturno si confrontano, rendendo importante mantenere aspettative ragionevoli. Avrai il potere di evolverti attraverso un rapido processo decisionale stasera, quando la Luna attraverserà Urano, portando un’energia purificatrice e rivoluzionaria sulla tua strada.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Marte, Venere, Luna Sole, e Mercurio sono tutti a spianarvi la strada di consistenti successi. E lo scenario è decisamente positivo per voi oggi. Chi vi rema contro invece? Solo Giove e Urano, dal Toro.

Marte è nel segno molto esuberante del Sagittario, vostro alleato sulla ruota dello Zodiaco e una grande forza di attrattiva erotica vi arriva. Lanciatevi pure in imprese amatorie che vi gratificano nello spirito e nella dimensione fisico – erotica. I transiti vi pongono in una condizione di grande baldanza e capacità di muovere i cuori di chi vi piace di più. Non sprecate questi loro preziosi favori, specie se siete nati in gennaio.

Siete in un’attività dove ci sono progetti in cui siete coinvolti in prima persona? Vi trovate partecipi di un lavoro d’equipe dove il vostro intervento si ritiene indispensabile? La capacità di guardare lontano, di avere una visione lucido – prospettica vi sostiene oggi in ambito professionale. Un Marte molto bello vi stimola ad agire, dandovi le giuste capacità e i mezzi per ottenere le conferme e i risultati di primordine che vi siete posti inizialmente. Questa ipotesi previsionale appare più in evidenza e valida se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 21 al 28 del mese di gennaio.

Oroscopo del Giorno 27 Novembre 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna del Toro e Giove si allineano presto questa mattina caro Cancro, innescando il tuo lato umanitario. Questo clima cosmico promuove la generosità nel nome di rendere la società un posto migliore, anche se tutto ciò che hai da offrire sono alcuni gesti gentili verso i vicini, la famiglia e gli estranei. Cerca di non spingerti oltre mentre Marte e Saturno si quadrano, soprattutto quando si tratta di attività ad alta intensità o pericolose, comprendendo i tuoi limiti mentali e fisici. Considera l’idea di restare fuori fino a tardi per andare in città con gli amici mentre la giornata volge al termine e la Luna attraversa Urano, promuovendo l’eccitazione e il non convenzionale.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna del Toro e Giove formano una dolce alleanza questa mattina presto caro Scorpione, portandoti un’energia armoniosa e rigenerante, perfetta per trascorrere un pò di tempo extra coccolandosi a letto. Nel frattempo, Marte e Saturno si quadrano nei nostri cieli, rendendo difficile muoversi. I piani per vedere gli amici e le attività potrebbero essere meno allettanti in questo momento, anche se annullare l’impegno con i tuoi amici potrebbe portare a tensioni impreviste. Fortunatamente, l’equilibrio sarà più facile da mantenere con il passare delle ore, soprattutto quando metti l’amore al primo posto. Considera l’idea di sorprendere qualcuno a cui tieni pstasera, quando la Luna attraverserà Urano.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna del Toro e Giove uniscono le forze per espandere la tua mente cari Pesci, rendendolo un buon momento per raccontare tutti i sogni interessanti che ti hanno trovato nelle prime ore del giorno. Considera come le tue azioni ti hanno fatto sentire limitato mentre Marte e Saturno si confrontano, assumendoti la responsabilità del tuo percorso verso il successo. Sebbene di tanto in tanto gli ostacoli possano portarti fuori strada, alla fine spetta a te avviare il cambiamento mentre costruisci il futuro dei tuoi sogni.