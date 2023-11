Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2023 Venerdì

Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2023 Venerdì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Marte fa il suo debutto nello scintillante Sagittario e nella tua nona casa solare questa mattina caro Ariete, riaccendendo le passioni e motivandoti ad espandere i tuoi sogni. Usa questa energia per abbracciare il guerriero che è dentro di te e confida che con il duro lavoro e la fortuna non ci sono limiti. Tuttavia, ti verranno ricordati gli ostacoli attuali e cosa bisogna fare per superarli quando la Luna e Plutone si affrontano. Semplicemente non pensare di dover correre verso il traguardo, soprattutto quando la luna entrerà nel Toro questo pomeriggio. Tirati indietro per raccogliere le tue forze e ricalibrare i tuoi piani quando Saturno si attiva.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il leone dentro di te ruggisce orgogliosamente nelle prossime settimane, mentre Marte entra in Sagittario e nel settore del tuo tema natale che governa l’ego. Sebbene questa posizione planetaria sia ottima per rafforzare la tua sicurezza e affinare le tue capacità creative, ricordati di verificare con i tuoi amici e familiari se le cose iniziano a diventare un pò troppo pesanti per te. L’organizzazione sarà tua amica quando la Luna dell’Ariete si allineerà con Plutone, per evitare che tu diventi troppo dispersivo. Sentirai un cambiamento quando la Luna entrerà in Toro questo pomeriggio, aiutandoti a creare nuove strutture mentre ti avvicini al successo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Marte entra nel tuo segno questa mattina carissimo Sagittario, regalandoti un’esplosione cosmica di passione, creatività e resistenza nelle prossime settimane. Tuttavia, sarebbe facile lasciarsi trasportare quando ti senti eccitato o agitato, quindi è importante tirarti indietro e rallentare quando l’energia diventa troppo intensa. Fai attenzione ai comportamenti ostinati quando la Luna dell’Ariete si quadra con Plutone, soprattutto se il tuo ego viene coinvolto nella situazione. Concentrati sui tuoi bisogni fisici questo pomeriggio quando la luna entra in Toro, considerando come sostenere il tuo corpo può aiutarti a progredire verso obiettivi significativi.

Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Vi guida un attivissimo Urano che è proprio nel Toro in compagnia di Giove. E lo scenario dei transiti vi fa muovere con la vostra voglia di agire, produrre, dare l’impronta caratteristica della vostra personalità.

Plutone è il vostro alleato dal segno del Capricorno e vi dona le giuste capacità di aiutare a risolvere i problemi del vostro partner, specie se siete della terza decade. Lasciate da parte qualche piccola tentazione di gelosia e vi immergete con tutta la vostra generosità e l’ardore erotico di cui disponete, a vivere un ottimo rapporto con la vostra dolce metà in questa giornata di fine novembre.

Sia che siate in un lavoro dipendente o anche se svolgete una libera professione, lo slogan che i pianeti esprimono su di voi oggi è quello di una grinta creativa notevole. Saturno, Giove, Urano e Nettuno, ancora in angolatura armonica per voi, in congiunzione in Toro e dal segno amico dei Pesci, vi consentono di agire con garbo, gentilezza, amabilità dei modi. Il vostro segno così dotato di energia dinamica avrà l’occasione di mostrare la sua bravura, alla grande. Insieme al tandem Giove – Nettuno a darvi una mano consistente vi è infatti anche un formidabile Plutone, come si diceva, che rende i risultati del vostro lavoro sempre promettenti e brillanti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Marte entra nel focoso Sagittario e nella tua quarta casa solare cara Vergine, amplificando le passioni, le emozioni e il tuo bisogno di libertà nelle prossime settimane. Tieni sotto controllo il tuo umore se inizi a sentirti irrequieto e prendi in considerazione l’idea di intraprendere progetti creativi di miglioramento della casa quando hai bisogno di uno sbocco salutare. Vecchi drammi potrebbero riaffiorare quando la Luna dell’Ariete si quadra con Plutone, portando a problemi più grandi se non riesci ad attenuare la situazione o a stabilire dei limiti. Fortunatamente, l’atmosfera si eleva questo pomeriggio quando la Luna entra in Toro, intensificando i tuoi sensi, il senso di gratitudine e la capacità di apprezzare la vasta bellezza che ti circonda.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Non avrai voglia di metterti in mostra nelle prossime settimane caro Capricorno, mentre Marte entra in Sagittario e nella tua dodicesima casa solare. Anche se sarai abbastanza motivato a seguire le tue passioni e i tuoi istinti, un approccio più in incognito ti aiuterà a sentirti più a tuo agio mentre fai mosse audaci e persegui il cambiamento. Fai attenzione ai comportamenti scattanti e alle battute scortesi quando la Luna dell’Ariete si scontra con Plutone, evitando persone o situazioni negative che tirano fuori il peggio di te. Le stelle ti spingono a divertirti con i tuoi amici questo pomeriggio quando la Luna entra in Toro, allineandosi con Saturno per far emergere il tuo lato sociale. Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettatevi scintille nelle prossime settimane dolci Gemelli, mentre Marte entra in Sagittario e nel settore della vostra carta che governa l’amore. Ora non è il momento di essere timidi riguardo a ciò che desideri in un compagno, muovendoti con coraggio verso la vita amorosa che hai immaginato. Cerca solo di non lasciarti trasportare dall’eccitazione quando la Luna dell’Ariete si quadra con Plutone, poiché spingere per un impegno troppo presto potrebbe spaventare gli altri. Fortunatamente, scoprirai che è più facile radicarsi quando la luna entrerà in Toro questo pomeriggio, mettendoti in uno spazio mentale segreto che favorisce il gioco alla grande.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Marte entra nell’espansivo Sagittario e nella tua terza casa solare cara Bilancia, chiedendoti di diventare proattivo riguardo alla tua educazione e alla capacità di trasmettere idee, emozioni o sentimenti complessi. Consenti a te stesso di sperimentare pienamente la vita, imparando ad immergerti completamente in situazioni che fino a quel momento avevi solo immaginato. Fai attenzione al malumore dentro di te o nella tua dolce metà quando la Luna dell’Ariete si quadra con Plutone, portando in tavola un’energia irritabile. Ti sentirai più radicato questo pomeriggio quando la Luna entrerà in Toro, aiutandoti a rilasciare qualsiasi dramma non necessario che potrebbe averti trovato all’inizio della giornata.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe sembrare che il mondo si muova molto velocemente nelle prossime settimane caro Acquario, mentre Marte entra in Sagittario e nella tua undicesima casa solare. Ti sentirai motivato a trovare il tuo posto all’interno della società e seguire le passioni può aiutarti ad avvicinarti a ruoli importanti che offrono soddisfazione. Tieni sotto controllo le tue parole quando la Luna dell’Ariete si quadra con Plutone, evitando discorsi impulsivi che potrebbero portare a una condivisione eccessiva o a ferire i sentimenti. L’energia si livella questo pomeriggio quando la Luna entra in Toro, incoraggiandoti a investire di più nel tempo trascorso nel comfort e nella sicurezza di casa.

Oroscopo del Giorno 24 Novembre 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Marte entra in Sagittario e nella tua sesta casa solare caro Cancro, chiedendoti di implementare eventuali obiettivi di salute e cambiamenti nello stile di vita che hai intrattenuto di recente. Questo clima cosmico fa emergere anche l’ape operaia dentro di te, ricordandoti che tutte le cose che vale la pena manifestare arrivano con un certo livello di devozione, strategia e impegno. Cerca solo di non lasciarti sopraffare dalle nuove responsabilità quando la Luna dell’Ariete si scontra con Plutone, ed evita di assumerti troppe responsabilità in una volta. Sentirai un cambiamento quando la luna entrerà in Toro questo pomeriggio, ispirandoti a gettare le basi per nuove amicizie o connessioni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Marte fa il suo debutto nel Sagittario e nel settore del tuo tema natale che governa il denaro caro Scorpione, motivandoti a lottare per ottenere di più e a sfruttare al massimo ciò che hai. Anche se questo posizionamento planetario potrebbe farti sentire affrettato nelle prossime settimane, ricorda di prenderti il ​​tuo tempo quando investi in obiettivi importanti. Cerca di non lasciare che il perfezionista dentro di te ti logori quando la Luna dell’Ariete si quadra con Plutone, sforzandoti di mantenere un dialogo positivo internamente ed esternamente. Le vibrazioni armoniose prevalgono questo pomeriggio quando la luna entra in Toro, ricollegandoti all’amore e a tutte le cose dolci.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua concentrazione e determinazione si acuiranno nelle prossime settimane cari Pesci, mentre Marte entra in Sagittario e nel settore della tua carta che governa il successo. Il desiderio di rispetto e status ti guiderà, benedicendoti con maggiore resilienza e resistenza. Cerca solo di non esagerare investendo in visioni incomplete quando la Luna dell’Ariete si quadra con Plutone, concentrandoti invece sul rallentamento e sulla considerazione delle tue connessioni. Sentirai un cambiamento questo pomeriggio quando la Luna entrerà in Toro, livellando la tua mente e aprendo le porte al pensiero metodico. Considera l’idea di delineare nuovi confini con te stesso, quando Saturno si attiverà per promuovere la responsabilità.