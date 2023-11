Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2023 Venerdì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2023 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia gentile e purificatrice ti segue oggi caro Ariete, poiché il sole dello Scorpione e Nettuno condividono un allineamento di supporto. Permetti a emozioni e pensieri pesanti di attraversarti, dissolvendoti nella grazia mentre navighi in questa corrente cosmica. La tua esperienza professionale prende una svolta ingegnosa questo pomeriggio quando la luna del Capricorno si allinea con Urano, segnando l’opportunità perfetta per concludere accordi o negoziare. Tuttavia, dovresti evitare di spingerti troppo oltre questa sera quando un duro quadrato a T si forma in alto, conoscendo i tuoi limiti e quelli di chi ti circonda. La tua resilienza verrà ripagata stasera quando la Luna manderà un bacio al sole e a Marte.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Coltiva te stesso attraverso l’arte del lasciar andare caro Leone, poiché il sole dello Scorpione e Nettuno condividono una connessione di supporto. Questo clima cosmico dissolve l’energia pesante se glielo permetti, anche se dovrai essere molto gentile con te stesso. Nuovi progetti potrebbero emergere questo pomeriggio quando la Luna del Capricorno si allinea con Urano, presentando sfide entusiasmanti che possono portare il tuo lavoro al livello successivo. Assicurati solo di tirarti indietro stasera quando si formerà un quadrato a T nei nostri cieli, per non essere sovrastimolato. Fai qualcosa di rigenerante comodamente da casa stasera quando la Luna si connette con il sole e con Marte.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ascolta la voce interiore mentre il sole dello Scorpione si allinea con Nettuno caro Sagittario, rivelando delicatamente le profondità della tua mente e i desideri più veri. Nel frattempo, la Luna del Capricorno condivide una connessione di supporto con Urano, promuovendo la manifestazione quando lavori duro onorando il tuo stile unico. Evita scontri drammatici e limita il tempo trascorso sullo schermo questa sera quando un quadrato a T si forma in alto, minacciando di interrompere la pace. Buone vibrazioni fluiscono stasera quando la Luna manda un bacio al sole e a Marte, ispirandoti a diventare creativo, anche se per ora potresti voler tenere nascosto il tuo prossimo grande progetto.

Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2023 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole e Nettuno formano un’alleanza da sogno caro Toro, elevandoti con ogni interazione sociale positiva che abbracci. Usa questa energia come motivazione per riconnetterti con i tuoi cari. Tieni gli occhi aperti per i segni dell’universo e le piccole benedizioni mentre il pomeriggio arriva e la luna si allinea con Urano, promettendo piacevoli sorprese dall’aldilà. Considera l’idea di rilassarti questa sera quando un quadrato a T si forma in alto, connettendoti con la tua divinità attraverso la cura di te stesso o la meditazione. La Luna manda un bacio al sole e a Marte stasera, collegando la tua vita amorosa e le filosofie personali.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lascia che il tuo lato ottimista prenda l’iniziativa oggi cara Vergine, poiché il Sole, Scorpione e Nettuno condividono uno scambio di sostegno. Questa energia incoraggia la poesia, l’arte e forse un pò di flirt, quindi assicurati di liberare il romantico che è dentro di te. L’universo invia messaggi giocosi questo pomeriggio quando la luna del Capricorno si allinea con Urano, rendendolo un buon momento per chiedere segni o guida. Un’energia destabilizzante prende piede questa sera quando un quadrato a T si forma in alto, minacciando di scuotere le tue fondamenta con tensione sociale o romantica. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerisce stasera quando la Luna si allinea con il sole e Marte, incoraggiando risate e divertimento.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua natura estroversa si rivela quando il sole dello Scorpione si allinea con Nettuno, mettendoti in uno stato d’animo loquace, ottimo per stabilire e rafforzare le connessioni. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno, formando una connessione di supporto con Urano che sicuramente scatenerà momenti di genialità creativa, anche se dovrai sfuggire alle convenzioni. Cerca di non lasciare che gli ostacoli ti scoraggino quando stasera si forma un quadrato a T, minacciando di portare qualche intoppo anche ai piani più metodici. Fortunatamente, troverai supporto questa sera quando la Luna manda un bacio al sole e a Marte, promuovendo la comunità e la collaborazione. Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2023 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiedono di perseguire i tuoi sogni senza pensarci troppo cari Gemelli, mentre il sole Scorpione e Nettuno condividono un dolce scambio. Ricorda che i piccoli passi si sommano a visioni più grandi, affronta questi compiti con la speranza nel tuo cuore. Avrai la possibilità di evolverti questo pomeriggio quando la luna del Capricorno si connetterà con Urano, anche se potrebbe essere necessaria un’azione rapida. Sii consapevole di chi ti fidi questa sera quando un duro quadrato a T si forma in alto ed evita di intrappolarti nel dramma sociale. Il tuo lato proattivo esce stasera quando la Luna si allinea con il Sole e Marte, ispirandoti a spingere per il cambiamento.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Apprezza le piccole cose oggi cara Bilancia, mentre il sole dello Scorpione e Nettuno si allineano. Questo clima cosmico incoraggia anche un approccio morbido ma strategico alla tua agenda, gestendo i compiti con calma senza esercitare pressioni inutili su te stesso. Le scoperte nelle relazioni si manifestano quando la luna si allinea con Urano questo pomeriggio, aiutandoti a sentirti più sicuro nelle tue collaborazioni. Tirati indietro questa sera quando un quadrato a T si forma in alto, rallentando per connetterti con i tuoi bisogni fisici. Stasera resta tranquillo a casa quando la Luna si connette con il sole e Marte, concedendoti una cura di te stesso rigenerante abbracciando progetti creativi e seguendo le tue passioni.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il sole dello Scorpione e Nettuno condividono una connessione di sostegno questa mattina caro Acquario, chiedendoti di onorare le visioni che hai e apprezzando ciò che sei riuscito a manifestare finora. L’eccitazione aleggia nell’aria quando la luna del Capricorno si allinea con Urano questo pomeriggio, portando un’energia impegnata ma ingegnosa alla tua mente. Un’energia contrastante prende piede questa sera quando un quadrato a T si forma in alto. Considera l’idea di appoggiarti alla tua comunità per ricevere supporto se hai bisogno di chiarezza stasera quando la Luna si allinea con il sole e Marte.

Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2023 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai più elevato quando sarai in presenza di persone care, mentori spirituali o lavorerai con progetti di passione caro Cancro, mentre il sole dello Scorpione e l’etereo Nettuno condividono un dolce scambio. Affidati a queste vibrazioni seguendo il tuo intuito, lasciando che capricci giocosi e ispirazione creativa guidino la tua giornata. Considera l’idea di mescolare le cose mentre arriva il pomeriggio e la luna del Capricorno si allinea con Urano, incoraggiandoti a uscire dalla tua routine e portare qualcuno di speciale con te per l’avventura. Il romanticismo sboccia stasera quando la Luna si allinea con il sole e Marte, rendendolo un buon momento per investire emotivamente nella tua dolce metà.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Previsione dei transiti planetari decisamente ottimistica per tutti voi rappresentanti dello Scorpione; sappiate non chiedere veramente troppo al cielo perché adesso vi sta dando veramente tanto.

La grande positività del team Sole – Marte, trova il modo di far stupire la persona che avete accanto con un’improvvisa ventata di affettività, in special modo se appartenete alla terza decade. Inoltre, con Plutone in Capricorno amico del vostro segno e sempre se siete nati nella terza decade, può accadervi il classico colpo di fulmine in campo sentimentale: l’importante che non cederete alla tentazione di strafare. Non dimenticate poi che il team Saturno – Nettuno sta transitando attualmente nel segno super affettuoso e anche romantico dei Pesci, infondendo al vostro animo lievemente rude atteggiamenti insolitamente lirici.

Concreti e nello stesso tempo dotati di quel quid di immaginazione, necessaria a dare una forma diversa all’attività svolta, vi distinguete per il marchio impresso dalla vostra personalità, sempre non convenzionale, anche in ufficio. Un’ottima posizione della Luna dal Capricorno, vi consente oggi di intuire molti aspetti di quel che i vostri capi stanno organizzando nei “piani alti” dell’attività professionale. Questa ipotesi previsionale appare più centrata e valida se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 20 del mese di novembre.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Concedi una pausa alla tua mente mentre il sole dello Scorpione manda un bacio a Nettuno, intensificando la tua connessione con l’intuizione divina e naturale. Notizie a sorpresa o incontri inaspettati potrebbero scuotere il tuo pomeriggio, grazie a una connessione di supporto tra la luna del Capricorno e Urano. Cerca di non lasciare che i tuoi schermi o il tuo dramma sociale ti separino dalla bellezza che ti circonda mentre cala la sera e un duro quadrato a T si forma in alto. Fortunatamente, stasera l’energia aumenta quando la Luna si allinea con il sole e Marte, portando in tavola un’energia appassionata e spirituale, perfetta per muoversi o essere creativi.