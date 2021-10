Yacht Austin Parker 54 Mahòn

Il classico proiettato al futuro con originalità

Yacht Austin Parker 54 Mahòn: 17 metri di eleganza e comodità

Yacht Austin Parker 54 Mahòn è un 16,50 metri, largo più di cinque, e sempre con quell’estetica ispirata alle lobster, ma rivisitata in un design ormai immediatamente identificativo del brand spagnolo con sede a Pisa.

Ma qual è il vero tratto distintivo di questo nuovo capolavoro? La barca è fondamentalmente classica nelle forme e anche nei layout, con l’armatoriale a prua e le due cabine ospiti a poppa, eppure proprio il layout del ponte inferiore rivela un’apprezzabile originalità progettuale.

L’armatoriale a prua su un 16,50 metri non si vedeva da almeno 15 anni, cioè da quando con l’arrivo dei motori Ips di Volvo Penta, l’alloggio dell’armatore è stato via via spostato a poppa, grazie al posizionamento più arretrato dei motori che permettono un più ampio sfruttamento delle volumetrie abitative sottocoperta.

Sul nuovo Austin Parker 54 Mahòn invece, l’armatoriale torna a prua, ma occupandola tutta, cioè dal vertice fino a metà scafo. In più, l’andamento a cuneo delle murate viene accentuato in forma stilistica da un disegno marcatamente tondeggiante dei contorni perimetrali e, di conseguenza, dei complementi d’arredo della cabina.

Negli ambienti interni si evidenzia anche la freschezza dei toni chiari, dei mobili e dei pagliolati, fermo restando, che ogni armatore ha ampi margini di personalizzazione e una ricchissima disponibilità di optional fra cui scegliere, per creare il “proprio” Austin Parker 54 Mahòn personalizzato.

Anche per lo scafo è prevista una buona palette di colori. Intanto a caratterizzare i nuovi Austin Parker, come colore di presentazione, non sarà più il classico blu intenso, ma il nuovo grigio “shark”, destinato a imporre il nuovo stile a tutti gli armatori che non chiederanno colorazioni speciali.