Clinique La Prairie Montreaux, l’elisir di eterna giovinezza

Clinique La Prairie Montreaux

L’elisir della giovinezza

Clinique La Prairie Montreaux: un luogo da sogno, il segreto dell’eterna giovinezza

Clinique La Prairie Montreaux è un luogo da sogno sulle rive del lago di Ginevra dove è custodito il segreto dell’eterna giovinezza o per meglio dire di una vita più lunga, più sana e più felice.

Molti i grandi nomi, dalla politica, attori e vip del jet set internazionale, che si dice abbiano beneficiato dei suoi trattamenti esclusivi e personalizzati, tra cui: Greta Garbo, Cary Grant, Marlene Dietrich, i duchi di Windsor, Kiera Chaplin e Marthe Keller, solo per citarne alcuni.

Un’offerta di trattamenti sempre all’avanguardia, fino a mettere a punto programmi di health&wellness molto avanzati, della durata di 1-2 settimane, studiati ad hoc sulle esigenze del cliente. I programmi abbracciano un approccio olistico, unendo però una tecnologia all’avanguardia con la mission di aiutare le persone a migliorare la loro salute, mediante l’aiuto di oltre 50 medici specialisti.

Clinique La Prairie Montreaux è un nuovo concetto di Medispa: una combinazione unica di spa, ospedale e hotel. I quattro pilastri sono: Medical Care, Nutrition, Well Being e Movement, su queste basi si personalizzano i programmi che comprendono: una dieta antinfiammatoria, master class individuali con nutrizionisti per imparare a nutrirsi in modo corretto, massaggi face&body, trattamenti, yoga, crioterapia e altro.

Si lavora sul rafforzamento del sistema immunitario, si cerca di ridurre i livelli di stress con la meditazione, si inverte la perdita muscolare legata all’età con particolari esercizi, si aumentano le capacità cognitive e mentali con un sonno ristoratore.

E in un tempio della bellezza che si rispetti non potevano di certo mancare i trattamenti di medicina estetica all’avanguardia. In ambito anti-aging il programma di punta è Beauty Stem Cells. Viene prelevata una piccola quantità di cellule adipose da zone non sensibili del corpo, tipo la pancia e le cosce, da reiniettare in modo mirato nelle rughe profonde per rendere la pelle del viso più tonica; oltre all’utilizzo di vari tipi di laser e dermal filler, vengono utilizzati anche i fili tensori, gli ultrasuoni focalizzati e la metodica coolsculpting in grado di ridurre il grasso in una sola seduta.

Per portare indietro l’orologio di un decennio o più: ripristinare la bellezza e l’aspetto giovanile.