Yacht Aviva: il mega yacht di Joe Lewis ha anche il campo da padel

Yacht Aviva

Yacht Aviva misura quasi cento metri di lunghezza, ha un prezzo da capogiro e una particolarità tutta da scoprire

Benvenuti a bordo di Yacht Aviva, il megayacht di Joe Lewis, patron del Tottenham, tra le persone più ricche della Gran Bretagna.

Anche quest’estate tra le coste italiane non sono mancati i mega yacht. Tra questi lo Yacht Aviva di Joe Lewis, imprenditore presidente del Tottenham, con un patrimonio di cinque miliardi di dollari.

Con i suoi 98 metri, Aviva è tra i 50 mega yacht più grandi del mondo, ed è un vero e proprio palazzo galleggiante: sei piani, è in grado di ospitare fino a 16 persone (più 25 di equipaggio) in otto cabine enormi, cominciando dalla suite armatoriale che comprende anche una spa e una cabina armadio ispirata alle boutique più esclusive.

Varato nel 2017, Yacht Aviva è stato progettato dallo studio britannico Reymond Langton che ha pensato anche a tutti i comfort presenti a bordo. Immancabile l’area beach club, così come quella dedicata al relax. Ma sono due le caratteristiche di Aviva che saltano subito all’occhio.

A bordo ci sono diversi saloni e sale da pranzo più intime, tutti circondati da vetrate e con finiture e complementi extralusso, come dettagli in pelle, in marmo e opere d’arte. Tra i tanti spazi per il relax a bordo di Aviva ci sono un bar e una sala cinema, e inoltre c’è un maxischermo anche sul ponte principale per stendersi e guardare film sotto le stelle in mare aperto. Sul ponte a prua, invece, c’è un idromassaggio perfetto da godersi dopo un tuffo.

Ma la vera sorpresa è il campo da padel regolamentare (che all’occorrenza si trasforma in palestra o campo da calcio): una specie di chiodo fisso per l’ultraottantenne Joe Lewis, grande appassionato di questo sport. Un optional che, quando non utilizzato, è sfruttato anche come campo da calcio, semplicemente togliendo la rete, o anche da palestra.

Dal punto di vista motoristico, Yacht Aviva riesce ad arrivare ad una velocità massima di venti nodi, ma non è questa la particolarità. L’imbarcazione, infatti, garantisce una velocità da crociera fino a 11 nodi senza utilizzare i motori principali ma soltanto quelli elettrici.

Il prezzo? Da urlo! Per costruire lo yach il miliardario britannico ha speso oltre duecento milioni di euro!