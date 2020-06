Classifica zodiacale Estate 2020 Gemelli: prima posizione

Classifica zodiacale Estate 2020 Gemelli stilata da Excellent Magazine

I Gemelli nel 2020 tirano un sospiro di sollievo dopo che Giove è stato opposto per tutto il 2019 ed ecco che, con molta fatica, quest’anno sarà il momento della rinascita. Attenzione…. non abbiamo detto che Giove sarà con voi, ma solo che non vi sarà contro, semplicemente, vi ignorerà. Quindi, sarà un anno di ripresa sia fisica che economica ma non lo ricorderete come l’anno più importante della vostra vita.

Classifica zodiacale Estate 2020 Gemelli: Amore

In amore, splendida Venere fino al 4 Agosto nel vostro cielo e quindi l’amore, i sentimenti, la passione sono nella vostra vita per molto tempo e sempre più forti. Se siete single dovete assolutamente reagire cercando di conoscere nuove persone.

Classifica zodiacale Estate 2020 Gemelli: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, coloro che stanno proseguendo lungo un sentiero professionale ben definito già da mesi o anni, non dovrebbero avere nessun problema e potranno realizzare altre idee molto interessanti.