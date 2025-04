Marina di Rimini diventa Plastic Neutral

Uno dei porti turistici più belli del Mediterraneo diventa Plastic Neutral con l’innovazione dei crediti di plastica CSR.

Ogni settimana l’essere umano ingerisce mediamente 5 grammi di microplastiche, l’equivalente di una carta di credito che tutti abbiamo nel portafoglio… e dovrebbe essere dovere di tutti abbracciare iniziative che riducano o compensano il proprio impatto di rifiuti plastica su questa Terra.

Proprio per questo Marina di Rimini con i suoi 622 posti e uno specchio d’acqua che supera i 100.000 metri quadrati, decide di abbracciare l’innovazione dei crediti di plastica CSR per rendere la Darsena di Rimini un’ambiente ad impatto zero.

Con i servizi della holding CORSAIR è stato semplice: oltre 5530 kg di plastica (cioè molto di più della plastica generata da una persona in una vita intera) sono stati rimossi dalle strutture industriali di pirolisi in Asia ed in Europa e questo permette al nuovo “gioiello turistico dell’Adriatico” di raggiungere grandi obiettivi con il minimo sforzo. Tutto questo inviolabilmente impresso su certificati erogati in tecnologia Blockchain.

I principali porti globali sono impegnati nel miglioramento delle proprie prestazioni ambientali per avviare la loro trasformazione in Green ports, cioè porti ecologici, più sicuri e più attenti al rapporto con la comunità locale, in sinergia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 Onu.

Marina di Rimini è la prima area portuale al mondo a certificare, con la tecnologia dei crediti di plastica e la pirolisi industriale del gruppo CORSAIR, la propria plastic neutrality, è assolutamente pioniere in questa transizione portuale in Italia.