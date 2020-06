Classifica zodiacale Estate 2020 Bilancia: seconda posizione

Classifica zodiacale Estate 2020 Bilancia stilata da Excellent Magazine

La Bilancia, nonostante il Sole sia sotto il suo segno, avrà (come l’Ariete) Giove in quadratura, pertanto, la fortuna non sarà un’alleata del 2020. La Bilancia però, al contrario dello spavaldo Ariete, non ha un temperamento energico ma molto prudente ed accorto: ogni scelta verrà fatta con criterio ed attenzione e molte vicissitudini si potranno disinnescare grazie a questa particolare attitudine. Attenzione al peso e alla forma estetica.

Classifica zodiacale Estate 2020 Bilancia: Amore

In amore, se avete intenzione di rimanere soli e di non amare nessuno, quest’estate sarà quasi impossibile! Sono mesi molto promettenti per incontrare nuove persone e per aprire il cuore. Se siete in coppia, tutto procede davvero molto bene e potete fare ottimi progetti.

Classifica zodiacale Estate 2020 Bilancia: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, il contributo di Marte e Saturno sarà molto importante. Tutto quello che avete iniziato negli scorsi mesi può portare eccellenti risultati.