Uova e Colombe di Pasqua 2025

Storie di gusto e creatività

Per la Pasqua 2025, le uova e le colombe si vestono di decorazioni che raccontano storie, con tocchi d’autore e un tocco di rinascita, anche nel sapore. Dagli chef più innovativi agli artigiani del dolce, segnaliamo anche le proposte dei maestri cioccolatieri: dessert imperdibili da portare in tavola o regalare.

Le migliori Uova e Colombe di Pasqua 2025

Niko Romito propone una colomba artigianale, pronta a sorprendere con la sua leggerezza e il profumo intenso. Realizzata in due versioni, entrambe con un processo di lavorazione di 60 ore suddiviso in tre fermentazioni e quattro impasti, questa colomba combina tradizione e innovazione. La versione al cioccolato, con scaglie di cioccolato e una copertura croccante di pralinato di mandorla e zucchero di barbabietola, si distingue per la sua morbidezza e il gusto equilibrato tra agrumi e note floreali. La versione classica, invece, presenta una pasta soffice, ricoperta da una glassa croccante che racchiude un sapore pieno e autentico.

Antonino Cannavacciuolo presenta uova di cioccolato in eleganti confezioni, realizzate con ingredienti di alta qualità. Tra le novità, l’uovo bianco con lampone, formato da due strati che si incontrano in un equilibrio di freschezza e colore. Per scoprire la sorpresa, basta rompere l’uovo con un colpo deciso!

Le colombe si rinnovano con abbinamenti sorprendenti: la colomba alla pastiera racchiude i profumi del dolce napoletano, con grano cotto, canditi all’arancia, crema di ricotta e fiori d’arancio, decorata con una glassa al cioccolato bianco che richiama le linee intrecciate della pastiera. La colomba integrale al cioccolato e frutti rossi combina la rusticità della farina integrale con gocce di cioccolato e canditi, avvolti da una croccante copertura di mandorle e zucchero.

Pasquale Tozzi porta la sua esperienza di pasticcere e chef in creazioni di alta qualità. Per il 2025, presenta la Rosa del Garda, un dolce che unisce tradizione e innovazione, realizzato con burro di origine locale, canditi di limoni del Garda, burro di cacao e latte di soia. Questa colomba, fedele alla ricetta originale, si distingue per la sua mollica setosa, il profumo intenso e un retrogusto pulito. Disponibile sia nella versione tradizionale che in quella più innovativa, è un omaggio al territorio e alla primavera. Puoi trovarla sul sito del Bistrot La Farmacia.

Paolo Griffa ha creato l’eccellenza della Pasqua 2025: l’Uovo TulipChoc, ispirato a un sogno di Hilde Soliani. Un uovo che unisce il cioccolato fondente 72% con una fragranza frutto di studio e ricerca, considerando che il tulipano è una specie botanica “senza profumo”.

Un fiore delicato diventa simbolo di questa essenza che cattura l’atmosfera del sogno attraverso i sentori siculi di arancio, mandarino e bergamotto, in combo con la pesca.