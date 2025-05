Oroscopo della Settimana 12/18 Maggio 2025

⭐ Excellent Week ⭐

Oroscopo della Settimana 12/18 Maggio 2025: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:

La fiducia è necessaria ora, quindi prenditi il ​​rischio.

Cambia il tuo approccio alle finanze.

La fiducia fa paura, ma è necessaria ora, Ariete. Senza, non hai niente! La Luna Piena in Scorpione del 12 maggio ti spinge a discernere lentamente chi si è guadagnato l’accesso alle parti più intime di te e se anche tu ti stai guadagnando l’accesso alle parti più intime degli altri. Adoro come “intimità” venga spesso riformulata con “in- me -vedo” perché la fiducia aiuta gli altri a vederti come la persona che vuoi essere conosciuta. Un’innovativa congiunzione Sole-Urano in Toro del 17 maggio cambia il tuo modo di vedere la stabilità. Soprattutto dal punto di vista finanziario. Come puoi adattarti a ricevere risorse diverse? Il denaro è prezioso, ma a parte questo, quali altre risorse, come tempo, talento, contatti, stai traendo beneficio e che devono essere apprezzate?