Oroscopo della Settimana 3/9 Marzo 2025 – Excellent Week

Oroscopo della Settimana 3/9 Marzo 2025: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:

Leadership e coraggio nella comunicazione.

Affrontare dinamiche di potere inespresse.

Prendere iniziative nella propria carriera.

Sei chiamato a fare un passo avanti, Cancro. Mercurio in Ariete il 3 marzo mette in risalto la tua carriera e la tua vita pubblica, rendendo questo un momento per parlare con sicurezza e rivendicare la tua autorità. Se hai aspettato il permesso di prendere spazio, considera questo il tuo segno per farlo. Il sestile Mercurio-Plutone del 5 marzo rivelerà un’importante verità sulle dinamiche di potere, sia nel tuo posto di lavoro che nelle relazioni personali. Dove ti stai trattenendo quando dovresti affermarti? Quindi, l’8 marzo, il trigono Sole e Marte ti spinge a intraprendere un’azione decisa. Fai il pitch, invia la domanda o avvia quella conversazione. Credi di essere capace e l’Universo ti incontrerà con delle opportunità.

SCORPIONE ⭐⭐⭐EXCELLENT:

Le tue routine quotidiane ricevono una rinfrescata mentale.

Una presa di coscienza cambia le tue abitudini.

Dai priorità al tuo benessere con l’azione.

La tua mente e il tuo corpo chiedono attenzione, Scorpione. Mercurio in Ariete il 3 marzo acuisce la tua attenzione su routine, salute e produttività, rendendo questo un ottimo momento per perfezionare il modo in cui strutturi le tue giornate. Il sestile Mercurio-Plutone del 5 marzo rivela dove piccoli cambiamenti di mentalità possono portare a grandi cambiamenti. Stai rifiutando qualcosa prima ancora di averla provata? Che si tratti di una pratica di benessere, un’abitudine lavorativa o un nuovo approccio alla cura di sé, prendi in considerazione l’idea di darti il ​​permesso di esplorare. Quindi, l’8 marzo, il trigono Sole e Marte incoraggia un’azione tangibile. Forse si tratta di stabilire dei limiti con il lavoro, impegnarsi per un obiettivo di fitness o prendere una decisione che supporti il ​​tuo benessere. Le piccole scelte si sommano: inizia ora.