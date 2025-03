Oroscopo della Settimana 24 Febbraio/2 Marzo 2025 – Excellent Week

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:

Sentiti a tuo agio con la profondità emotiva.

Stabilisci con sicurezza i confini finanziari ed energetici. Ridefinisci cosa significano per te avventura e rischio.

La fiducia è un rischio, non una promessa, ma fidati comunque, Leone. La congiunzione Mercurio-Saturno del 25 febbraio ti sfida ad avere conversazioni più profonde e oneste su fiducia, intimità e vulnerabilità. La Luna Nuova in Pesci del 27 febbraio è il tuo momento annuale per reimpostare i confini finanziari ed energetici. Cosa devi liberare per sentirti più in controllo? Venere retrograda in Ariete del 1° marzo ti incoraggia a riconsiderare i rischi che corri, che siano in amore, nell’apprendimento o nella vita. Dove hai bisogno di più coraggio e dove hai bisogno di più discernimento?

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:

Rafforza le fondamenta e i confini emotivi. Stabilisci intenzioni per la casa e la sicurezza.

Ripensa all’amore, al romanticismo e alle connessioni passate.

È tempo di tornare a “casa”, Sagittario. La congiunzione Mercurio-Saturno del 25 febbraio ti chiede di stabilire confini emotivi più fermi, assicurandoti che il tuo mondo interiore si senta sicuro e strutturato. La Luna Nuova in Pesci del 27 febbraio è un momento potente per manifestare stabilità, sia nella tua situazione abitativa che nelle relazioni con la famiglia. Dove hai bisogno di una sicurezza emotiva più profonda? Venere retrograda in Ariete il 1° marzo suscita riflessioni sulle relazioni passate, romantiche o di altro tipo. Stai ripetendo schemi che non ti servono più? Usa questo momento per ridefinire ciò che cerchi in amore, passione ed espressione creativa. Abbi fiducia che la chiarezza arriverà quando rilascerai il passato e aprirai lo spazio per qualcosa di più sano.

Oroscopo della Settimana 24 Febbraio/2 Marzo 2025: segni di Terra TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dai voce ai tuoi sogni e trasformali in realtà!

Stabilisci intenzioni per nuove amicizie e connessioni con la comunità. Onora ciò che il tuo cuore sta cercando di dirti nella quiete. È tutta una questione di comunità, Toro. La stagione dei Pesci mette in risalto la tua socializzazione. Le persone di cui ti circondi e il modo in cui influenzano i tuoi sogni sono temi chiave, specialmente nella congiunzione Mercurio-Saturno del 25 febbraio. Scegli attentamente le parole quando parli del tuo futuro: stai prendendo accordi subconsci con loro! La Luna Nuova in Pesci del 27 febbraio vuole che tu stabilisca intenzioni attorno alla comunità, all’appartenenza e alla visione condivisa. C’è un gruppo o una causa con cui ti piacerebbe allinearti? Venere diventa retrograda in Ariete il 1° marzo, incoraggiando una profonda riflessione sulla chiusura emotiva e sull’amor proprio. Onora i sussurri del tuo cuore nei momenti di quiete: il tuo intuito conosce davvero la strada e ti rivelerà tutto ciò che devi sapere quando ne hai bisogno. VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rafforza le fondamenta delle tue relazioni più intime.

Stabilisci intenzioni chiare su amore e partnership.

Guarisci vecchie ferite su fiducia e intimità. Riguarda tutto il tuo rapporto con le relazioni, Vergine. La congiunzione Mercurio-Saturno del 25 febbraio ti chiede di fare richieste chiare e complete perché se non lo fai, stai scegliendo il risentimento. Richieste, non risentimenti! La Luna Nuova in Pesci del 27 febbraio ti incoraggia a stabilire intenzioni per amore e partnership, che siano romantiche, platoniche o professionali. Come vuoi mostrarti agli altri? Come vuoi che gli altri si mostrino a te? Con Venere retrograda in Ariete il 1° marzo, vecchie ferite sulla fiducia e l’intimità potrebbero riaffiorare. Avvicinati a loro con compassione in modo da poter andare avanti con chiarezza e sicurezza. Si tratta di amare più coraggiosamente nel presente perché stai lasciando andare il passato. CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sii intenzionale con le tue parole e i tuoi impegni. Stabilisci obiettivi di comunicazione con chiarezza e profondità. Guarisci vecchie ferite nelle dinamiche familiari. Le tue parole hanno potere, Capricorno. La congiunzione Mercurio-Saturno del 25 febbraio ti chiede di comunicare con uno scopo, che si tratti di conversazioni personali, di lavoro o di impegni. Dì solo ciò che pensi veramente. Poi fai attenzione al sottotesto tra le tue parole e le loro. Questo è un periodo di fluidità sia verbale che non verbale. La Luna Nuova in Pesci del 27 febbraio ti incoraggia a stabilire nuovi obiettivi nel modo in cui condividi i tuoi pensieri, idee e verità emotive. Quali conversazioni devono avvenire per chiarezza e crescita? Venere retrograda in Ariete il 1° marzo richiede una riflessione sulle dinamiche familiari e sulla sicurezza emotiva. Alcune ferite del passato hanno plasmato il tuo approccio all’amore e alla connessione? Ora è il momento di affrontare le tensioni persistenti in modo da poter andare avanti con più pace e comprensione. Oroscopo della Settimana 24 Febbraio/2 Marzo 2025: segni di Aria GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi la tua competenza e condividila con saggezza!

Stabilisci intenzioni di carriera radicate nello scopo, non solo nel successo. Ripensa a cosa significa veramente l’amicizia per te. Il tuo mondo professionale è sotto i riflettori, Gemelli. La congiunzione Mercurio-Saturno del 25 febbraio ti ricorda che le persone ti considerano un’autorità, quindi potresti anche fartene una ragione! Parla con intenzione e non sminuirti. La Luna Nuova in Pesci del 27 febbraio ti invita a stabilire intenzioni di carriera che vanno oltre lo status o il reddito. In che modo il tuo lavoro può essere un veicolo di guarigione e creatività? Con Venere che diventa retrograda in Ariete il 1° marzo, le amicizie e le dinamiche di gruppo potrebbero cambiare. Se alcune relazioni sembrano fuori allineamento, usa questo momento per riflettere su come appare per te la vera connessione. BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Porta più disciplina nelle tue routine di cura di te stesso. Stabilisci intenzioni per l’equilibrio nella vita quotidiana.

Rivaluta le dinamiche relazionali con onestà. Cosa significa per te il benessere, Bilancia? La congiunzione Mercurio-Saturno del 25 febbraio ti spinge a dare struttura alle tue abitudini di cura di te stesso. Considera di stabilire delle routine che supportino sia la tua salute fisica che quella emotiva. La Luna Nuova in Pesci del 27 febbraio è un’opportunità per resettare la tua vita quotidiana: dove puoi introdurre più armonia? Venere retrograda in Ariete il 1° marzo mette in risalto le tue relazioni, in particolare l’equilibrio tra dare e ricevere. Sei apprezzato e visto nel modo in cui desideri? Questo moto retrogrado è il tuo invito a perfezionare le tue partnership, assicurandoti che siano in linea con le tue esigenze e la tua felicità a lungo termine. Rifletti se il tuo cuore viene accolto con la stessa profondità che offri tu. ACQUARIO ⭐⭐⭐EXCELLENT:

Prendi sul serio la pianificazione finanziaria e l’autostima. Manifesta sicurezza e abbondanza.

Rivaluta il modo in cui esprimi amore ed emozioni.

Il tuo rapporto con il denaro e l’autostima è al centro dell’attenzione, Acquario. La congiunzione Mercurio-Saturno del 25 febbraio ti spinge ad affrontare le questioni finanziarie con disciplina e visione a lungo termine. Cosa significa davvero la sicurezza per te? La Luna Nuova in Pesci del 27 febbraio ti invita a manifestare abbondanza, non solo in ricchezza materiale, ma anche in sicurezza e valore personale. Di cosa hai bisogno per sentirti stabile? Venere retrograda in Ariete del 1° marzo rivolge la tua attenzione alla comunicazione in amore. Le tue parole e azioni sono in linea con i tuoi sentimenti? Questo moto retrogrado è un’opportunità per rivalutare il modo in cui condividi l’affetto e se le tue relazioni riflettono i tuoi veri bisogni e desideri.

Oroscopo della Settimana 24 Febbraio/2 Marzo 2025: segni di Acqua CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Affidati alla tua fede, abbi fiducia nel processo.

Inizia un nuovo capitolo nell’apprendimento, nei viaggi o nella spiritualità. Rivaluta il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata e le tue ambizioni. Non perdere la foresta per gli alberi, Cancro. La congiunzione Mercurio-Saturno del 25 febbraio ti chiede di fidarti dell’ignoto e di cedere il controllo: alcune risposte non possono essere forzate. Quindi allontanati, perché le erbacce non ti aiutano! La Luna Nuova in Pesci del 27 febbraio è un invito a iniziare un nuovo capitolo nell’istruzione, nei viaggi o nell’esplorazione spirituale. Dove sei pronto a espanderti? Con Venere retrograda in Ariete il 1° marzo, gli obiettivi di carriera potrebbero aver bisogno di una rivalutazione. Stai salendo una scala su cui vuoi davvero stare? Datti il ​​permesso di riallineare le tue ambizioni con ciò che ti illumina davvero. SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:

Prendi sul serio i tuoi talenti creativi.

Stabilisci intenzioni di gioia ed espressione personale.

Rivaluta il modo in cui ti presenti a te stesso.

Sei un creativo nato, Scorpione. La congiunzione Mercurio-Saturno del 25 febbraio ti incoraggia a prendere sul serio i tuoi talenti, che si tratti di arte, amore o autoespressione. Sei capace di costruire qualcosa di duraturo, quindi abbraccia la disciplina necessaria per farlo. La Luna Nuova in Pesci del 27 febbraio ti chiama a stabilire intenzioni di gioia, romanticismo e giocosità. Cosa ti dà più soddisfazione? Venere retrograda in Ariete il 1° marzo ti chiede di rivalutare le tue abitudini quotidiane. Come nutri la tua mente, il tuo corpo e la tua anima? Questo periodo riguarda l’affinamento dei modi in cui ti prendi cura di te stesso in modo che il tuo benessere corrisponda allo sforzo che metti nei risultati esterni.