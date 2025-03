Oroscopo della Settimana 10/16 Marzo 2025 – Excellent Week

Oroscopo della Settimana 10/16 Marzo 2025: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:

Riconnettiti con le pratiche spirituali.

Liberati da schemi di pensiero inutili.

Rivedi il tuo stile di comunicazione.

Fai un respiro profondo, Cancro. La congiunzione Sole-Saturno in Pesci del 12 marzo ti invita a coltivare il tuo lato spirituale. Che sia attraverso la meditazione, la preghiera o la riflessione silenziosa, rallentare ti aiuterà ad accedere alla saggezza e alla pace. L’eclissi lunare in Vergine del 14 marzo è un punto di svolta per la tua mentalità. Lascia andare i pensieri che ruotano attorno a preoccupazione o dubbio. Più calmi la tua mente, più chiaro diventa il tuo percorso. Mercurio retrogrado in Ariete del 15 marzo si concentra su come ti esprimi, specialmente in spazi professionali o pubblici. Fai un passo indietro prima di rispondere per assicurarti che le tue parole riflettano le tue vere intenzioni. A volte, dire meno consente a più di svolgersi in modo naturale.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:

Fai spazio alla creatività e alla gioia.

Liberati dai vecchi schemi di amicizia.

Rivaluta le tue routine quotidiane.

Prenditela comoda, Scorpione. La congiunzione Sole-Saturno in Pesci del 12 marzo ti invita a creare più struttura attorno a creatività, gioco ed espressione di sé. Va bene programmare la gioia! L’eclissi lunare in Vergine del 14 marzo mette in risalto la tua vita sociale. Ci sono amicizie o dinamiche di gruppo che ti sembrano più estenuanti che edificanti? Lasciar andare ciò che non si adatta più fa spazio a connessioni più allineate. Mercurio retrogrado in Ariete del 15 marzo ti chiede di ripensare alle tue routine quotidiane. Dove puoi semplificare e snellire? Rallentare ti aiuterà a trovare un ritmo che supporti il ​​tuo benessere mentale e fisico.