Oroscopo della Settimana 7/13 Aprile 2025: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:

Ti è permesso cambiare idea.

L’appartenenza inizia con l’accettazione di sé.

Lascia che la fede nell’amore ti guidi in avanti

Ti è concesso di cambiare idea, Cancro. Con Mercurio che si muove direttamente nella tua zona di credenze governata dai Pesci il 7 aprile, concediti il ​​permesso di liberarti di una mentalità, una storia o una lente spirituale che non ti calza più. Crescita non significa contraddizione; significa evoluzione. La Luna Piena in Bilancia il 12 aprile mette in luce il tuo settore di appartenenza e casa. Dove, e con chi, ti senti abbastanza al sicuro da essere completamente te stesso? Lascia che questa lunazione ti ricordi che l’accettazione inizia da dentro. Venere si posiziona direttamente in Pesci lo stesso giorno nella tua arena di visione ed espansione. Lascia che il tuo prossimo capitolo sia plasmato da ciò che ti ispira. Perdonati per ciò che non sapevi allora. Ama più coraggiosamente ora, con la fede che ti guida.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:

Di’ di nuovo sì alla gioia.

Il riposo è una pratica sacra.

Riconnettiti con l’anima del piacere.

La gioia potrebbe sembrare rischiosa, Scorpione, ma è necessaria. Mercurio diventa diretto il 7 aprile nel tuo settore di autoespressione governato dai Pesci, aiutandoti a trovare chiarezza nel romanticismo, nella creatività e nel piacere. Ti è concesso di goderti la vita nel momento presente senza fare le prove generali della tragedia. La Luna Piena in Bilancia il 12 aprile attenua il rumore e ti aiuta a prenderti cura della tua vita interiore. Riposati. Riconnettiti. Ritirati con uno scopo. Quello stesso giorno, Venere si posiziona diretta nella tua arena del coraggio e della sicurezza, ricordandoti che sei degno di gioia, amore e appartenenza in questo momento esattamente come loro. Addolcisciti nella gioia e pratica la gratitudine per essa in modo da poter continuare a salvarla!