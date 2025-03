Oroscopo della Settimana 26/30 Marzo 2025- Excellent Week

Oroscopo della Settimana 26/30 Marzo 2025: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:

Arrenditi a un nuovo sistema di credenze.

Un nuovo capitolo nella tua carriera.

Il tuo lavoro e la tua vocazione assumono uno scopo spirituale.

Questo è un punto di svolta, Cancro. La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci del 27 marzo ti chiede di abbandonare convinzioni obsolete, che siano su te stesso, sul mondo o su ciò che è possibile per te. L’eclissi solare in Ariete del 29 marzo segna un cambiamento importante nella tua carriera. Non si tratta solo di lavoro; riguarda lo scopo che puoi portare alla tua professione e come questo sarà di servizio al mondo in modo importante. Cosa sei pronto a rivendicare? Il giorno dopo, Nettuno entra in Ariete, infondendo nella tua vita professionale una dimensione spirituale più profonda. Negli anni a venire, la tua carriera non sarà solo una questione di risultati; sarà una questione di significato, servizio e impatto. Questo è solo l’inizio.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:

La creatività guarisce.

Un nuovo inizio nelle abitudini quotidiane.

Il tuo lavoro diventa una pratica sacra.

Le cose migliori non possono essere raccontate, vero Scorpione? La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci del 27 marzo ti ricorda che la creatività non riguarda solo l’arte; riguarda la cattura di ciò che non può essere comunicato a parole ma può esserlo nella creatività. Lasciati esprimere in modo artistico ciò che le parole non possono. L’eclissi solare in Ariete del 29 marzo porta un reset nella tua vita quotidiana, incoraggiandoti a costruire abitudini che supportino davvero la tua energia. Il giorno dopo, Nettuno entra in Ariete, iniziando un lungo viaggio di trasformazione nel tuo lavoro e nella tua salute. Negli anni a venire, le tue routine quotidiane diventeranno una pratica spirituale, un atto di devozione al tuo sé più elevato.