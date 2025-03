Oroscopo della Settimana 17/23 Marzo 2025 – Excellent Week

Oroscopo della Settimana 17/23 Marzo 2025: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:

Apriti a nuove prospettive.

Emergono opportunità di carriera.

Rifletti sulle tue ambizioni.

È tempo di espandersi, Cancro. La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci del 19 marzo ti incoraggia a liberarti di convinzioni obsolete che limitano la tua crescita. Questo è un momento meraviglioso per l’esplorazione spirituale, la scrittura di un diario o la pianificazione di viaggi. La stagione dell’Ariete inizia il 20 marzo, spostando la tua attenzione verso la carriera e gli obiettivi a lungo termine. Se stavi aspettando un segnale per farti avanti, considera questo il tuo momento. Quindi, il 22 marzo, la congiunzione Sole-Venere in Ariete porta l’attenzione sulla tua carriera. Altre persone vogliono supportare la tua leadership e autonomia in senso professionale, quindi lascia che ti aiutino e non aver paura di parlare dei tuoi desideri di carriera!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:

Lascia fluire la creatività.

Modifica le abitudini quotidiane.

Rielabora il tuo approccio alla cura di te stesso.

Entraci con calma, Scorpione. La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci del 19 marzo porta un’energia sognante e artistica, che ti spinge a lasciarti guidare dalla creatività e dalla giocosità. Abbandona la pressione di essere perfetto e permettiti di esplorare senza aspettative. La stagione dell’Ariete inizia il 20 marzo, spostando la tua attenzione sulla salute solo tramite piccoli obiettivi e ritmi quotidiani. Se le tue abitudini hanno bisogno di essere modificate, questo è un ottimo momento per stabilire routine che funzionino davvero per te. Quindi, il 22 marzo, la congiunzione Sole-Venere in Ariete ti chiede di riesaminare la cura di te stesso. Stai onorando il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito? Riconquista il tuo benessere con piccole scelte coerenti che supportano il benessere a lungo termine.