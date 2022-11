Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2022 Giovedì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mercurio si sposta in Sagittario e nel settore della tua carta che governa la spiritualità questa mattina, potenziando le tue capacità di intuizione e manifestazione nelle prossime settimane. Usa questa energia come spunto cosmico per esprimere desideri su alcune stelle, usando le tue parole per stabilire intenzioni e raggiungere obiettivi. Tuttavia, dovrai rimanere radicato nella realtà e nei dettagli di quale lavoro ti aspetta, specialmente se i tuoi sogni sono tanti. Fortunatamente, i nodi del destino interverranno per aiutarti a trovare il tuo centro, anche se vorrai essere consapevole di eventuali errori che hai commesso in passato.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È tempo di riconnettersi con il tuo io creativo caro Leone, mentre Mercurio si sposta in Sagittario e nella tua quinta casa solare. Questa posizione planetaria stimolerà l’artista che vive dentro di te, incoraggiandoti ad abbracciare i tuoi hobby preferiti, progetti di passione e interessi speciali. Coltivare la tua mente e il senso di ispirazione personale eleverà la tua aura e la tua fiducia. L’amicizia giocherà anche un ruolo importante nella tua salute mentale nelle prossime settimane, rendendo importante che tu adotti un approccio proattivo per curare le connessioni che ti stanno più a cuore.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La chiarezza ti troverà mentre Mercurio si sposta nel tuo segno questa mattina, sollevando ogni cosa che potrebbe aver oscurato la tua prospettiva nelle ultime settimane. Questa posizione planetaria può anche aiutarti ad aumentare la tua popolarità, anche se dovrai adottare un approccio in più verso la socializzazione e fare buone impressioni. Fortunatamente, le persone saranno naturalmente attratte dalla tua aura rendendo più facile la formazione di connessioni organiche. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e la tua decima casa solare, portando un’energia pragmatica.

Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Orizzonte astrale che vi porta un alleggerimento delle incombenze lavorative e dei piccoli sommovimenti dell’umore che avete attraversato durante questi giorni, non proprio così “di tutto riposo” per il placido segno del Toro. Il Sole sta consolidando la sua posizione in un segno per voi ostile, ma pazientate: tra qualche giorno sarà in un punto dello Zodiaco molto favorevole, regalandovi la giovialità che non vi fa mai difetto.

È un vulcanico Plutone, nel segno passionale del Capricorno a infondervi quella carica di energia passionale che ci vuole per rassodare i rapporti di coppia. Se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 20 del mese di maggio, il pianeta più lento, distante, incisivo con i suoi transiti del sistema solare, vi assiste in modo strepitoso. I single del vostro segno possono contare così su una carica di sex – appeal notevole, calandosi in imprese sentimentali ed erotiche, che, anche dall’esterno, appaiono avvincenti.

Un Nettuno molto bello per il vostro segno specie se siete nati dal giorno 9 al 13 del mese di maggio, vi fa acquistare oggetti belli o beni di tipo edonistico e culturale, magari sul web, con la modalità online, facendo ottimi affari.





VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mercurio, il tuo sovrano planetario, stamattina si sposta nel propizio Sagittario, inaugurando un momento di ottimismo e fortuna. Questa posizione planetaria è pronta a portare nuove gioie al tuo cuore, quindi assicurati di rimanere aperto quando si tratta di sviluppare nuove relazioni e connessioni emotive. Anche la casa sembrerà più calma e terapeutica del solito, anche se sarà importante trovare il modo di riempirla di risate. Tuttavia, tieni presente che non sei eccessivamente generoso con il supporto emotivo, specialmente quando si tratta di amici e familiari che si sono affidati troppo al tuo aiuto.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I tuoi pensieri si rivolgeranno verso l’interno mentre Mercurio si sposta in Sagittario questa mattina Capricorno, attivando il settore della tua carta che governa l’introspezione. È probabile che nelle prossime settimane arrivino rivelazioni personali, il che renderà importante che tu sia disposto ad affrontare la tua mente, il tuo cuore e la tua anima. Anche la socializzazione sembrerà più estenuante del solito dal punto di vista mentale, quindi assicurati di scegliere saggiamente la tua compagnia. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e la tua nona casa solare, sostenendo la tua connessione con l’energia divina e il tuo potere superiore.

Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti risveglierai con uno stato d’animo ottimista e armonioso Gemelli, mentre Mercurio si sposta in Sagittario e nella tua settima casa solare. Questa posizione planetaria ti chiederà di dare la priorità alla tua salute mentale e al tuo senso di equilibrio nelle prossime settimane, quindi ricordati di abbracciare il lato più dolce della vita. Anche il tuo carisma e le tue capacità di flirt beneficeranno di una spinta cosmica, aiutandoti ad andare avanti nei tuoi obiettivi e nelle questioni amorose. Va bene puntare alla cima in questo momento, ma cerca di non spezzare nessun cuore nel percorso.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mercurio si sposta nel Sagittario e nel settore della tua carta che oggi governa il processo di pensiero e la comunicazione Bilancia, ispirandoti a usare la mente e le parole con più entusiasmo. Assicurati di avvicinarti al mondo con un comportamento amichevole e curioso e sicuramente si formeranno nuove opportunità o relazioni. Le stelle ti spingeranno anche a imparare attraverso le esperienze di altre persone, quindi non aver paura di accettare consigli da fonti ben intenzionate. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine, formando dolci aspetti con i nodi del destino questa sera. Usa questa energia come scusa per abbracciare la nostalgia.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non essere sorpreso se le voci inizieranno a circolare intorno a te nelle prossime settimane Acquario, mentre il loquace Mercurio entra nel Sagittario e nella tua undicesima casa solare. Fortunatamente, questa posizione planetaria è ragionevolmente di buon auspicio, quindi fintanto che opererai da un luogo di positività, gli altri faranno lo stesso. È probabile che emergano anche nuove amicizie e connessioni online e sarebbe un buon momento per curare i tuoi post online in modo più efficiente. Pianifica di trascorrere la serata a casa quando la luna della Vergine si connette con i nodi del destino, dandoti l’opportunità di liberare il passato e guardare al futuro.



Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua mente girerà come un interruttore oggi caro Cancro, mentre Mercurio si sposta nell’ottimista Sagittario e nel settore della tua carta che governa il lavoro. Questa posizione planetaria può aiutarti a sentirti motivato ad organizzarti con i tuoi obiettivi personali, dandoti la possibilità di accettare e fare amicizia con il duro lavoro che ti permetterà di raggiungere traguardi importanti. Tuttavia, in questo momento dovrai anche concentrarti sulla salute e sul benessere, comprendendo che essere gentile con il tuo corpo contribuirà a generare la resistenza necessaria per andare avanti. Anche le tue capacità di dare consigli miglioreranno, rendendolo un buon momento per sostenere la tua famiglia e i tuoi amici.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarai di buon umore mentre Mercurio si sposta in Sagittario questa mattina, dolce Scorpione, portando ottimismo nella tua mente mentre ti aiuta ad apprezzare la bellezza che ti circonda. Questa posizione planetaria ti ispirerà ad operare da un luogo di supporto e stabilizzazione, dandoti l’opportunità di dare e ricevere rinforzi positivi. Tuttavia, dovresti anche cercare modi per migliorare le tue finanze, poiché le stelle si allineano per aiutarti ad aumentare il tuo conto in banca. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine, incoraggiandoti a socializzare mentre nutre la comunità che ti solleva e porta appagamento.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua mente passerà da fantasiosa a seria questa mattina, mentre Mercurio si sposta in Sagittario e nella tua decima casa solare. Questa posizione planetaria ti chiederà di fissare obiettivi seri per te stesso, specialmente quando si tratta di implementare limiti verbali e lavorare per le tue ambizioni professionali. Fortunatamente, il tuo ottimismo non dovrebbe subire un duro colpo nel processo, aiutandoti a trovare un perfetto equilibrio tra pragmatismo e sogno per un domani migliore. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine, formando una dolce alleanza con i nodi del destino questa sera, aprendo nuove porte nella tua vita romantica.