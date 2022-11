Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2022 Venerdì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sole dello Scorpione forma oggi una dolce alleanza con il trasformativo Plutone, caro Ariete, chiedendoti di concentrarti sull’evoluzione della tua posizione professionale. Entra nei ruoli che speri di ricoprire in questo momento, comprendendo che le nuove responsabilità richiederanno di apportare alcune modifiche. Sfortunatamente, l’inesperienza e la disorganizzazione potrebbero innescare nervi impacciati questo pomeriggio a causa di un duro quadrato a T tra la luna della Vergine, Marte e Nettuno. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni e concentrarti sul benessere questa sera quando la Luna condividerà dolci connessioni con il sole e Plutone, aiutandoti ad attingere al tuo potere personale.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Agire con gentilezza verso gli altri ti porterà appagamento emotivo oggi, caro Leone, poiché il sole dello Scorpione forma una dolce connessione con Plutone. Questo clima cosmico ti incoraggerà anche a lasciar andare i rancori che hai portato, quindi non aver paura di dare il perdono a coloro che ti hanno fatto un torto, purché mantieni alta la guardia andando avanti. Fai attenzione agli inganni mentre il pomeriggio scorre e la luna della Vergine forma un quadrato a T con Marte e Nettuno, e fai attenzione a non fidarti dei pettegolezzi che leggi online o senti dagli altri perché potrebbero non avere alcun fondamento di verità.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Attingere alla tua gratitudine può aiutarti a superare qualsiasi dolore o ansia con cui hai avuto a che fare ultimamente. La natura sarà particolarmente terapeutica in questo momento, rendendolo un buon momento per sedersi al sole o abbracciare un albero. Fai attenzione alle vibrazioni confuse nel pomeriggio quando la luna forma un duro quadrato a T con Marte e Nettuno, innescando il tuo lato sensibile. Inizierai a notare gli effetti dell’essere oberato di lavoro se di recente non hai ritagliato abbastanza tempo per prenderti cura di te stesso, ma cerca di non prendertela con gli altri.

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti spingerà dolcemente verso i tuoi sogni oggi, caro Toro, poiché il sole dello Scorpione condivide una dolce connessione con Plutone. Sebbene questo clima cosmico possa sembrare un pò intenso, dovresti avere il controllo della tua situazione se affronti le tue responsabilità e ti appoggi al futuro. Sfortunatamente, le forti vibrazioni possono prevalere nel pomeriggio quando la luna della Vergine forma un duro quadrato a T con Marte e Nettuno, prendendo di mira la tua fiducia mentre minaccia di innescare ferite nell’ego. Fortunatamente, avrai l’opportunità di abbracciare l’amore e reclamare l’armonia questa sera mentre la Luna aspetta il sole e Plutone.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prova a giocare con i modi in cui ti esprimi oggi, cara Vergine, mentre il sole dello Scorpione manda un bacio a Plutone. Questo clima cosmico è perfetto per mostrare la tua forza con mezzi non convenzionali, anche se l’approccio è sottile o superficiale. Fai attenzione alla disarmonia e al conflitto all’interno delle tue relazioni romantiche e professionali questo pomeriggio. Dovresti anche stare attento a chi ti fidi in questo momento, specialmente quando si tratta di colleghi che sono ingannevoli nei tuoi confronti o verso gli altri.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Agirai come un pilastro di forza all’interno della tua comunità, che tu te ne renda conto o meno oggi, caro Capricorno, poiché il sole dello Scorpione condivide una dolce connessione con il potere di Plutone. Usa questa energia a tuo vantaggio appoggiandoti alle tue connessioni o organizzando un incontro, che può aiutarti ad aumentare la tua popolarità a lungo termine.Tuttavia, un duro quadrato a T con Marte e Nettuno potrebbe farti perdere i messaggi dall’aldilà, specialmente se un carico di lavoro intenso ti fa disconnettere dall’ambiente circostante.

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:Sarai dell’umore giusto per allontanarti da situazioni, oggetti o persone che non ti portano più gioia oggi Gemelli, poiché il sole dello Scorpione si connette con Plutone trasformativo. Questo clima cosmico ti chiederà di attingere al tuo potere personale nel tentativo di organizzarti e riprendere il controllo della tua vita. Fai attenzione alle vibrazioni rocciose questo pomeriggio quando la luna della Vergine forma un duro quadrato a T con Marte e Nettuno, minacciando di suscitare drammi che potrebbero farti chiudere emotivamente. Fortunatamente, avrai la possibilità di calmare il tuo cuore stasera, quando la luna aspetta il sole e Plutone.



BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti chiederà di prendere le cose con calma per nutrirti oggi, cara Bilancia, poiché il sole dello Scorpione condivide un’alleanza di supporto con Plutone. Queste vibrazioni sono perfette per lasciare che il dolore sgorghi dal tuo cuore per fare spazio alla felicità, alla gioia e al vero amore. Cerca di non abbandonare il tuo lato spirituale mentre il pomeriggio scorre e la luna della Vergine forma un quadrato a T con Marte e Nettuno, minacciando di farti sentire sopraffatto e poco supportato. Fortunatamente, avrai la possibilità di trovare conforto assecondando i tuoi sensi stasera, quando la Luna si connetterà con il sole e Plutone.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle non ti biasimeranno per aver stabilito dei limiti con le persone che ti infastidiscono o non rispettano il tuo spazio, caro Acquario, mentre il sole dello Scorpione manda un bacio a Plutone. Fortunatamente, le linee che tracci possono aiutare a trasformare queste dinamiche in meglio, permettendoti di avere più in controllo delle tue circostanze. Stai alla larga da chiunque non ti apprezza. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni stasera, anche se potresti dover abbracciare la solitudine.



Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentirsi sicuri di sé sarà la chiave per coltivare relazioni sane oggi caro Cancro. Questo clima cosmico accentua l’idea che più ami te stesso, più sarai attrezzato per nutrire e prenderti cura degli altri. Prendi in considerazione l’idea di investire nella cura di te stesso o in un nuovo progetto creativo per sfruttare al meglio queste vibrazioni di supporto. Fai attenzione alla tensione mentre il pomeriggio scorre e la luna della Vergine forma un duro quadrato a T con Marte e Nettuno, minacciando di mettere un freno al tuo ottimismo con sentimenti di insicurezza se non stai attento.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Continua la danza dei pianeti tutti propizi per il vostro segno zodiacale. In particolare sono molto benefici i vostri due numi tutelari, Mercurio nel segno buon vicino del Sagittario e Plutone in quello fidato del Capricorno. Non manca neppure il terzo corpo celeste vostro governatore, il Sole, sempre nel vostro segno. Niente e nessuno vi possono soggiogare!

Giove nel segno amico dei Pesci fa innalzare la carica di calore umano, di pathos, di romanticismo. Nello stesso tempo avete la capacità di far sorridere e allietare l’esistenza della persona amata con grandissima facilità. La presenza del Sole nel vostro stesso segno (ancora per quattro altri giorni per quest’anno), è un elemento estremamente significativo e innalza il livello della vostra fortuna in amore. Chi di voi è in cerca dell’anima gemella e specie se appartiene alla scorpionica terza decade, sappia che non è molto lontana dal trovarla.

Si stanno avviando grandi progetti in ambito professionale e voi siete chiamati a darvi un impulso notevole, specie festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 12 del mese di novembre. La vostra creatività, la visione particolare, diversa, sfaccettata a volte, di alcuni elementi della realtà, vi rende agevole la riuscita nell’ambito sia di un’attività dipendente che di una professione libera.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti dover agire come pacificatore all’interno della tua sfera sociale Pesci, mentre il sole dello Scorpione si connette con Plutone. Questo clima cosmico metterà in risalto il tuo talento naturale per l’empatia e l’ottimismo, offrendoti una prospettiva unica quando si tratta di reprimere i litigi. Tuttavia, potrebbe essere meglio evitare il dramma mentre il pomeriggio scorre e la luna della Vergine forma un duro quadrato a T nel cielo. Questo clima cosmico ti renderà particolarmente sensibile ai sentimenti degli altri e il conflitto potrebbe lasciarti svuotato emotivamente e mentalmente. Considera di dedicare la tua serata all’amore o alla cura di te stesso.