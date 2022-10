Lotus Eletre: ha inizio la rivoluzione elettrica!

Lo spoiler in fibra di carbonio , posizionato nella parte posteriore del tetto, è diviso in due metà simili ad ali, e privo della sezione centrale. Gli specchietti retrovisori sono poi sostituiti da telecamere montate alle estremità di piccoli supporti posizionati sulla parte superiore delle portiere.

Si parla di un powertrain da oltre 600 CV in grado di garantire prestazioni molto elevate: 260 km/h di velocità massima e da uno 0 a 100 km/h in 2,95 secondi . Powertrain alimentato da una batteria da oltre 100 kWh in grado di permettere un’autonomia di circa 600 km.