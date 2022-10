Weekend Italia Autunno 2022: luoghi incredibili che fanno cultura 

Weekend Italia Autunno 2022

Qualche idea per trascorrere weekend autunnali all’insegna della cultura

I nuovi luoghi della cultura da scoprire in weekend Italia Autunno 2022

Weekend Italia Autunno 2022: ecco cinque luoghi speciali, da scoprire presto. Nel primo giorno libero, magari anche solo per prendere un caffè. Ma anche, volendo, programmando un weekend autunnale con la tua dolce metà.

Fondazione Rovati, Milano

Il palazzo storico in corso Venezia 52 mette assieme più anime: l’obiettivo finale era valorizzare le raccolte d’arte della fondazione, prima fra tutte la collezione di vasi etruschi. Ma milanesi e turisti potrebbero sceglierlo come prossimo riferimento del tempo libero: sul retro dell’immobile c’è infatti un giardino nascosto, un’area verde privata convertita a uso pubblico.

Non manca uno shop interno, realizzato con l’editore Johan&Levi: sugli scaffali si trovano titoli di archeologia, etruscologia, storia, architettura, design ed editoria per bambini, ma anche gli oggetti disegnati per il museo dallo stesso Cucinella.

Pista 500 della Pinacoteca Agnelli

La Pista 500 della Pinacoteca Agnelli è il posto di cui innamorarsi quest’anno. È la pista storicamente destinata al collaudo delle auto, sul tetto del Lingotto della Fiat: da adesso in poi, l’unica vettura che avrà ancora diritto di passaggio è la Nuova 500, ma il resto sarà giardino per i visitatori, che possono passeggiare tra le 28 grandi isole verdi che coprono 7mila quadrati dei 27.000 disponibili.

Fondazione Made in Cloister, Napoli

Tra i luoghi della cultura che nascono per essere diversi, la Fondazione Made in Cloister fa scuola. Innanzitutto per dove ha aperto: nel Chiostro di Santa Caterina, a San Lorenzo Vicaria, in un quartiere multi-tutto. È tra queste colonne che è nato il progetto di mensa sociale con Food for Soul di Massimo Bottura: ogni lunedì gli chef cucinano le eccedenze alimentari della grande distribuzione e offrono pasti a chi si trova in difficoltà.

XNL, Piacenza

E’ il centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha aperto nel centro di Piacenza, nel cosiddetto Palazzo Ex-Enel. Il centro ha tre anime: XNL Arte, al piano terra e al primo piano, con Paola Nicolin come direttore artistico; XNL Cinema e Teatro, guidato da Paola Pedrazzini, al secondo piano; e XNL Musica, affidato a Maria Grazia Petrali, nel seminterrato.

Atipografia, Arzignano (Vicenza)

L’arte contemporanea non ha senso solo nelle grandi città. Anzi: è nella provincia italiana meno evidente, ma a volte più coraggiosa, che nascono iniziative interessanti. Atipografia è un luogo dove incontrarsi, risiedere per creare, esporre. Laboratorio culturale e officina creativa, Atipografia mantiene anche l’ultima delle sue promesse: organizzare incontri che possano diventare occasioni di crescita. Il prossimo è il 22 settembre con Enrico Gusella per presentare la nuova edizione di Sulla fotografia e oltre, edito da Silvana Editoriale con la Fondazione Alberto Peruzzo.