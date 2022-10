Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2022 Martedì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo umore dovrebbe essere abbastanza buono oggi Ariete, anche se potrebbero esserci delle forze forti all’opera che cercano di sovvertire questo atteggiamento positivo. Cerca di non farti abbattere dai disaccordi degli altri. Una natura pacifica è estremamente importante per bilanciare la rabbia e l’ostilità che è presente tutt’intorno. Sii tu a promuovere questa armonia.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sapere esattamente la cosa giusta da fare oggi, ma per qualche motivo, l’azione richiesta potrebbe essere difficile da mettere in pratica Leone. Assumi un ruolo attivo per essere coinvolto. Non attaccarti così tanto ai risultati da arrabbiarti e scoraggiarti se le cose non vanno esattamente secondo i piani. L’indipendenza è una virtù importante a cui aggrapparsi oggi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua capacità unica di comunicare con molti gruppi e personalità diversi sarà estremamente importante oggi per mantenere un ponte tra i vari settori della tua vita, Sagittario. Mantieni le cose in movimento e cerca di non lasciare che la situazione ristagni su nessuno dei problemi. Se la conversazione si trasforma in rabbia, è nel tuo interesse interromperla immediatamente. Non aver paura di farti avanti e assumere un ruolo di leadership.

Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gioco dei transiti che alterna alti e bassi. Saturno si trova in posizione contrastante e vi rende apatici o poco ricettivi ai suggerimenti esterni, specie se siete nati in maggio. Plutone e Nettuno, in compenso, continuano a inviarvi i loro influssi benefici di creatività, estro e flessibilità. È necessario quindi adattarsi al quotidiano e cercare di non puntare in questo momento a mete troppo ambiziose. A proteggervi ci penserà anche Urano nel vostro segno, che vi regalerà armonia in famiglia e più in generale negli affetti. È una stagione, questa che vi appassiona e stimola a godervi la natura. Il vostro toccasana sarebbe una bella escursione in montagna o nei boschi, a farvi respirare quell’aria pulita, per voi più preziosa del pane.

Una fase abbastanza serena nella relazione di coppia vi aiuta a riappacificarvi col mondo. Vi avvicinate alla vostra dolce metà con l’animo appassionato, condividendo anche alcune fondamentali scelte quotidiane che riguardano le rispettive famiglie di appartenenza.

Dimostrate la vostra efficienza quest’oggi in ufficio non curandovi, come al solito, di essere quelli che danno di più e si prendono il carico maggiore di lavoro sulle loro spalle. Urano è la stella più prestigiosa capace di darvi poi tutto con gli interessi.

VERGINE ⭐ EXCELLENT:Assicurati che la tua opinione non si perda nella frenesia del giorno, Vergine. Le tue parole potrebbero non adattarsi perfettamente alle cose che le persone vogliono sentire. Cerca di non prenderlo sul personale. Renditi conto che questo non indica che le tue parole sono meno importanti. Hai il dono incredibile di poter vedere cose che gli altri non possono vedere. Custodisci e alimenta questa capacità invece di respingerla.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti agitato Capricorno. Trova conforto nel sapere che le cose miglioreranno sicuramente entro domani. Potresti avere la sensazione di essere in qualche modo tutto solo nonostante la cerchia di amici che ti circonda e ti ama. Potresti essere chiamato all’azione. Cerca di stare al passo con le informazioni e gli sviluppi intorno a te in modo da poter prendere le decisioni più sagge possibili. Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:Pace e armonia sono nel programma della giornata, ma ci sono buone probabilità che possa esserci una forza belligerante con opinioni forti e tendenze vendicative. Tieni le redini Gemelli, e assicurati di avere le tue azioni ben allineate con la tua anima, altrimenti potresti essere gettato in una battaglia che non ha nulla a che fare con te.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi hai due scelte. O saltare nel bel mezzo del pasticcio con entrambi i piedi o restarne fuori del tutto. Ci sono sicuramente due campi distinti che preparano i loro arsenali per la battaglia. Renditi conto che c’è anche un aspetto morbido, tenero, armonioso che vuole solo pace. Sarà difficile ignorare il fatto che la tua solita natura bellicosa è pronta a combattere.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di superare la potenziale tensione e i momenti difficili della giornata, Acquario. Fatti un favore e non sentirti come se dovessi scendere al livello di un altro. Sii orgoglioso delle tue azioni e fai le cose con sicurezza. Affronta i problemi direttamente non appena si presentano. Non rispolverare il passato. È tempo di andare avanti.

Oroscopo del Giorno 18 Ottobre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tu Cancro, hai la lungimiranza di assistere a un’azione e di vederne subito le conseguenze. Queste conseguenze potrebbero alzare le loro brutte teste in un giorno come questo. Usa la tua incredibile percezione e intuizione per trovare la migliore soluzione possibile e lavorare verso quell’obiettivo prima che le cose sfuggano di mano.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti finire per essere il pacifico salvatore che calma tutti oggi, Scorpione. Usa la tua natura artistica e il tuo amore per la bellezza e l’armonia per ispirare gli altri a mettere da parte le loro differenze e concentrarsi sugli aspetti positivi. L’accettazione generosa degli altri è l’unica strada da percorrere, soprattutto oggi, quando le persone sono irritate e pronte a combattere. Fai del tuo meglio per promuovere la pace.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti voler sfuggire alla frenesia della giornata facendo shopping, Pesci. Allineati con partner e alleati che condividono le tue opinioni. Cerca di ridurre al minimo i disaccordi. C’è abbastanza tensione e guerra che infuria nel mondo intorno a te oggi che non è necessario aggiungere alla forza negativa contribuendo con controversie e disturbi alla situazione.