Yacht My Masquenada 51m

Vince il Best Refitted Yachts Awards 2022

Il refit dello yacht My Masquenada 51m nasce da una rivisitazione delle priorità del suo armatore

La giuria ha premiato, nella categoria Refitted Yachts, lo Yacht My Msquenada 51 m Masquenada di Pier Luigi Loro Piana durante i Boat International World #superyacht Awards 2022, l’evento più prestigioso del settore, a Londra lo scorso sabato 21 maggio 2022.

Il refit dello yacht a motore Masquenada nasce da una rivisitazione delle priorità del suo armatore. Velista di grande esperienza, pur amando sempre le regate, quando ha iniziato a pianificare una crociera intorno al mondo, ha pensato che una barca a motore di tipo explorer avrebbe offerto molto più comfort a bordo.

L’intervento più evidente richiesto dall’armatore è stata la completa rivisitazione del ponte principale a poppa. Quest’area era già stata allungata durante un precedente refitting, ma l’armatore chiedeva la creazione di un beach club aperto, con facile accesso sia al mare che al salone principale, e che fosse anche in grado di ospitare tender e sea toys.

Così, le murate di poppa sono state tagliate per avere un flush deck senza ostacoli alla vista, adatto anche per ospitare un elicottero, mentre l’area a poppa è stata trasformata in una vera piattaforma da bagno pieds dans l’eau.

Il ponte di poppa di Yacht My Masquenada 51m offre un’enorme area per rilassarsi o organizzare party. Sul bridge deck c’è spazio per una palestra e per due dinghy a vela che possono essere riposti in un gavone chiuso che funge anche da prendisole. Il ponte superiore a poppa è stato pensato per ospitare la zona pranzo e relax, mentre il sun deck costituisce un esclusivo punto di osservazione e dispone di una cucina attrezzata con barbecue.

L’attenuazione del rumore era un’altra priorità per l’armatore, quindi i tre nuovi generatori Kohler sono alloggiati in box insonorizzati e montati su antivibranti con rinforzi strutturali per evitare la trasmissione del rumore attraverso lo scafo.

Il sofisticato design degli interni di Misa Poggi prevede essenze a contrasto, in legno scuro e chiaro, abbinate a pelle impunturata e accenti in bronzo spazzolato. L’atmosfera è calda e raffinata, ma anche accogliente e informale con finiture in pergamena, bambù e tessuti dal tocco esotico.