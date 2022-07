Oroscopo del Giorno 21 Luglio 2022 Giovedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 21 Luglio 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere quella terribile sensazione di aver davvero bisogno di metterti al lavoro, ma qualcosa sembra ostacolare i tuoi piani. Forse ti senti come se fossi a uno stop con altre tre macchine. Tutti sono ansiosi di partire per primi. Non potete partire tutti in una volta, ma nessuno sa di chi sia il turno. Non mettere il piede sul pedale. Avvicinati lentamente all’incrocio e segnala chiaramente le tue intenzioni.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere ansioso di provare un percorso inesplorato che parli del tuo senso del rischio e dell’avventura, Leone. È importante moderare queste azioni con una pianificazione realistica. Assicurati di avere le risorse adeguate per tirarti fuori da qualsiasi ingorgo lungo il percorso. Il vecchio modo di fare le cose è pratico, testato e provato per una ragione, quindi non respingerlo del tutto.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prosegue il cammino dei transiti positivi sul tuo segno e ti indirizza a conseguire via via successi strepitosi. Plutone dal vicino Capricorno, Mercurio dall’amico Leone, promettono di farti fare scintille in ogni campo. Unica raccomandazione: quella di non chiedere alla sorte di più di quel che ora ti sta dando. Proporzionare le tue richieste alle possibilità reali che la vita ti ha fornito, è un elemento fondamentale per risultati eccellenti e, soprattutto, che abbiano il requisito della durata nel tempo.

Il calore passionale che sprigioni sale davvero alle stelle, in special modo se festeggi il tuo compleanno dal 26 al 30 di novembre e dal 5 al 9 di dicembre. È possibile sentirai il bisogno di manifestare tutto questo tuo slancio con l’impeto di cui lo Zodiaco ti ha dotato. Sappi tuttavia moderarti beneficamente nell’esplosione amatoria e vedrai che i risultati ottenuti saranno meglio di quel che speravi all’inizio. Successi stellari per tutti i single avventurosi della terza decade.

L’ottimo aspetto di Plutone, pianeta della creatività e di Saturno ospitati nei segni amici del Capricorno e dell’Aquario, è emblematico dei cambiamenti positivi che si verificano oggi per te in ufficio o nell’azienda dove svolgi un’attività autonoma.

Oroscopo del Giorno 21 Luglio 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei ansioso di agire Toro soprattutto quando si tratta di questioni di cuore. Fai attenzione però a non agire troppo frettolosamente. È importante che tu e la persona amata siate prima sulla stessa pagina. Probabilmente sei pronto per saltare alla fine del libro in cui tutti vivono felici e contenti. C’è un’intera storia però che devi leggere prima. Sentiti libero di agire, ma assicurati di moderarti con un pizzico di buon senso.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che le altre persone siano ansiose di alzarsi e muoversi secondo i loro piani, Vergine. Potrebbe essere meglio per te fermarti un pò e vedere come vanno le cose prima di agire. Lascia che gli altri attraversino il fiume per imparare nel modo migliore. Lascia che qualcun altro sia la cavia in modo da avere tutte le informazioni necessarie per prendere la decisione più prudente su come procedere.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Concentrati sul nutrire i tuoi bisogni in questo momento invece di cercare di soddisfare i quelli degli altri, Capricorno. C’è una tensione difficile che sorge quando cerchi di confortare qualcuno che in realtà non vuole essere consolato. Il modo migliore per gestire la situazione è lasciare la persona in pace e prendersi cura delle proprie emozioni. Se sei più stabile e chiaro, sarai più in grado di aiutare gli altri. Prenditi questo tempo per ricaricare le tue batterie.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe sembrare come se qualcosa o qualcuno stesse cercando di impedirti di andare avanti con i tuoi obiettivi ambiziosi e la tua natura, Gemelli. All’inizio potresti risentirti per questa palla al piede attaccata alla caviglia, ma a un esame più attento, vedrai che questo ostacolo è in realtà un aiuto. Per ora serve come un importante promemoria per rallentare, pensare e pianificare di più prima di agire.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo cuore è attivo Bilancia, e probabilmente senti il ​​bisogno di farti carico di una certa relazione. Invece di essere troppo frettoloso nella ricerca di questa storia d’amore, probabilmente dovresti pianificare di più. Osserva la situazione da una prospettiva a lungo termine e verifica se la relazione sta andando come vorresti, in base a come si stanno muovendo le cose ora. Potrebbe essere che stai anticipando il gioco.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:Le cose possono andare avanti bene in amore ma poi improvvisamente incappare in un intoppo, Acquario. Forse non ti sei ricordato un compleanno o un anniversario importante. Forse dovevi comportarti in un certo modo o fare qualcosa che non sei riuscito a fare. Avvicinati alla persona che hai ferito in modo onesto e scusandoti. La tua strada può differire da quella di qualcun altro, ma questo non la rende migliore o peggiore.

Oroscopo del Giorno 21 Luglio 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai più loquace del solito, Cancro. Ci sono molte volte in cui potresti rifuggire da una situazione con disgusto o forse noia. Di solito sei ansioso di spostarti da una scena e andare avanti con la successiva. È più probabile che gli altri ascoltino ciò che hai da dire, quindi sii onesto quando qualcuno verrà da te con una domanda o una situazione per la quale avrai bisogno di aiuto.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:In questo momento c’è una solida base per le tue emozioni che ti sta aiutando a stabilizzare i tuoi sentimenti, Scorpione. Man mano che diventi più in sintonia con i tuoi bisogni interiori, potresti scoprire che le recenti azioni sentimentali potrebbero non essere state particolarmente appropriate. Potrebbero sembrare soddisfacenti in quel momento, ma a un esame più attento potresti scoprire che stavi scendendo a compromessi per far sembrare che tutto funzionasse come volevi.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Ti ricordiamo che va bene essere te stesso. Potresti sentirti più concentrato del solito, il che ti incoraggia a difendere te stesso e dire le cose che devi alle persone che hanno bisogno di ascoltarle. Potrebbero esserci state discussioni recenti con il partner, ma quelle dovrebbero placarsi ora, grazie ai sentimenti sereni di oggi. Forse hai acquisito una maggiore comprensione della causa della tensione. Condividi questo con la persona con cui hai litigato.