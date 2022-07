Gli hotel unici in Italia da segnare subito in agenda!

5 sistemazioni uniche per vivere insolite avventure

Case galleggianti, container, igloo… gli hotel unici in Italia da segnare subito in agenda!

L’Italia è meravigliosa, e su questo siamo tutti d’accordo. Ma, per rendere ancor più incredibile il viaggio alla scoperta del Bel Paese, ci sono gli hotel unici in Italia dove soggiornare per vivere avventure fantastiche da un punto di vista tutto nuovo!

Dormire in un cubo nel verde a Villa Cicolina

In Toscana a Montepulciano, si trova Villa Cicolina, una residenza di campagna del Cinquecento. Nel 2000 Angela e Andrea, due medici appassionati di viaggi, decidono di trasformarla in un piccolo relais che potesse sposarsi con la natura circostante. Il risultato è un luogo dall’atmosfera quasi irreale, dove godere a pieno della bellezza del paesaggio.

Dormire in un container in Italia, Container Suite

Un container modernissimo con dentro un appartamento dotato di tutti i comfort e una vista incredibile sul mare di Terrasini di quelle che, ad averle davanti di prima mattina, fanno cominciare bene qualsiasi giornata!

Dormire in un ex convento, l’Eremito

Un antico eremo in pietra del XIV secolo in mezzo alla natura umbra. Detox digitale (non c’è Wi-Fi), silenzio, lettura, meditazione e buon cibo, senza rinunciare alla bellezza del luogo. Proprio come i monaci, si dorme in delle “celluzze”, semplici ma davvero accoglienti, si mangia in silenzio e si respira a pieni polmoni l’aria che corre nei 40 ettari di verde intorno.

Dormire in un Faro in Italia, Faro Capo Spartivento

A un’ora di macchina da Cagliari, si trova il Faro Capo Spartivento. Costruito su una scogliera proprio a picco sul mare, il faro domina il promontorio. Da qui si gode di una vista unica sul mare e sulla costa ma non è tutto: una piscina a sfioro con due idromassaggi Jacuzzi sono il luogo perfetto per una vacanza da sogno.

Dormire in una Torre in Costiera Amalfitana, Torre Silja

Un angolo da favola arroccato sulla scogliera di Positano, di fronte al mare. Questo albergo era una torre costiera, costruita intorno al 1300 per proteggere la costiera dalle invasioni. Oggi è uno degli hotel unici in Italia in cui dormire almeno una volta nella vita, riempiendosi gli occhi di bellezza.