Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2022 Mercoledì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:L’irrequietezza potrebbe affliggerti per tutto il giorno Ariete, perché potresti essere pieno di energia fisica ma non avere sbocco per essa. Potrebbe essere necessario rimanere dentro e aspettare qualcosa di importante, che potrebbe rivelarsi frustrante. Metti un video di esercizi e fai aerobica mentre aspetti. Questo non è il giorno giusto per iniziare nuovi progetti. Limita le tue interazioni sociali all’esercizio con gli altri in palestra.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:La tua intuizione, creatività e inventiva sono in pieno svolgimento Leone, e le nuove idee arrivano fitte e veloci. Tuttavia, potresti trovarti troppo preso in compiti noiosi e banali per fare molto al riguardo. Eppure l’energia fisica è abbondante, quindi hai la possibilità di occuparti delle faccende domestiche e poi avere il tempo di fare ciò che ti piace. Produrrai risultati se ti ricorderai di tenere il ritmo giusto. Lavora troppo e sarai troppo stanco!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere molti compiti incompiuti che devono essere completati e questo potrebbe portare a un caso di smarrimento. Segui il tuo cuore! Il processo sembra più opprimente di quello che è, Sagittario. Un pò di pianificazione e disciplina mirata dovrebbero consentirti di superare tutto senza stressarti troppo. La sera, premiati con una cena fuori o un film.

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Anche se le attuali questioni economiche e finanziarie potrebbero incontrare ostacoli, in questo momento potresti ritrovarti a raccogliere i frutti degli sforzi passati. La tua natura perseverante ti assicura praticamente più successo in futuro Toro, anche se potresti essere bloccato ora. Nuove intuizioni su come continuare a progredire potrebbero arrivare oggi. Potrebbe essere una buona idea scriverle in modo da avere la certezza di averle a portata di mano in seguito.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Come guaritore naturale, potresti ritrovarti a sperimentare una scarica di energia oggi che dovresti mettere in pratica. Questo è un ottimo momento per fare un massaggio o studiare modalità di guarigione naturale come erbe o aromaterapia. Combinale con le tue innate capacità di guarigione Vergine, e potresti essere felice dei risultati. La tua mente è particolarmente ricettiva in questo momento. Conserverai più di ciò che impari di quanto faresti normalmente.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni economiche e finanziarie sembrano promettenti oggi Capricorno, ma potresti trovarti combattuto tra la necessità di occuparti di queste questioni e il desiderio di rilassarti a casa. Se devi fare una scelta, potrebbe essere meglio scegliere la prima, perché gli aspetti di oggi promettono opportunità che potrebbero non ripresentarsi per un pò. La serata dovrebbe essere la tua. Organizza una cena intima con il partner!

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi i tuoi poteri di persuasione sono ai massimi livelli. Questo è un buon giorno per chiedere un aumento o promuovere un nuovo progetto. La tua spinta a ottenere il riconoscimento per i tuoi risultati potrebbe richiedere di cercare l’opinione pubblica, quindi se la pubblicità è ciò di cui hai bisogno, questo è il giorno giusto per ottenerla. Le tue capacità di osservazione sono acute, così come la tua comprensione dei sentimenti degli altri. Questo è sicuramente un buon giorno per cercare un avanzamento.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Preparati a lavorare diligentemente per trasformare i tuoi sogni in realtà oggi, Bilancia. Il successo è sicuramente in arrivo, anche se potrebbe non essere così rapido come vorresti. Potrebbero arrivare molte lettere e telefonate significative, tenendoti occupato. Non stressarti troppo, però. Prenditi del tempo durante il giorno per sederti in silenzio e recuperare le energie.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Acquario le questioni relative agli affari e alle finanze richiedono un’attenzione immediata e questo potrebbe rivelarsi un pò scoraggiante. Hai molti compiti da sbrigare che si sono accumulati? Falli, ti sentirai meglio quando avrai fatto tutto. Potresti scoprire che chiarire queste vecchie questioni consente a nuove opportunità di arrivare.

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa giornata fa ben sperare per i successi nel mondo degli affari e della finanza. Gli investimenti a lungo termine possono finalmente ripagare. Nuove opportunità potrebbero arrvare sulla tua strada. Questo è un momento migliore per completare vecchi progetti piuttosto che iniziarne di nuovi Cancro, ma se devi, i nuovi progetti iniziati ora dovrebbero avere successo!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti trovare più difficile del solito svegliarti questa mattina Scorpione, poiché la tua energia potrebbe diminuire. Le pressioni personali o professionali possono suscitare sentimenti di futilità, ma non cadere in questa trappola. Nonostante la tua momentanea letargia, tutto all’orizzonte sembra molto meglio di quanto sembri, principalmente a causa del tuo duro lavoro. Vai a lette presto stasera e domani ti sentirai più energico.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cielo di mezza estate contrassegnato da pianeti tutti, ma proprio tutti in posizione benefica. Tuttavia solo se nasci dal 18 al 20 di marzo avvertirai qualche piccolo dissapore in famiglia e qualche lieve problema di comunicazione con le figlie e i figli.

Un senso di evoluzione accompagna il tuo legame di coppia quest’oggi. Luna e Nettuno, i tuoi veri numi tutelari, splendono positivi per il tuo segno. Il bisogno di rinnovamento, anzi, di un vero e proprio salto di qualità, è, per te, improrogabile. Se festeggi il tuo compleanno dal 9 al 13 di marzo, avrai l’occasione di trovare nel tuo partner attuale la persona adatta a comprenderti e ad amarti sempre di più. Urano, Venere, il Sole sono al tuo fianco!