Aston Martin Valhalla 2022

Una vera supercar britannica ultra lussuosa ed esclusiva

Aston Martin Valhalla 2022: una nuova e formidabile vetrina tecnologica

Il viaggio di trasformazione di Aston Martin compie un enorme passo avanti. Dopo la Valkyrie e la Valkyrie AMR Pro ora è il turno di Aston Martin Valhalla 2022, la terza auto ipersportiva con tonnellate di nuovi componenti implementati sotto la pelle.

Valhalla è l’ultimo e più significativo prodotto della strategia Project Horizon del marchio fino ad oggi; un’auto che amplierà il portafoglio di modelli per riflettere la presenza di Aston Martin in Formula 1, stabilire gli standard migliori della categoria per prestazioni, dinamica e piacere di guida.

Costruita con l’esperienza nel telaio, nell’aerodinamica e nell’elettronica forgiata in Formula 1® e con una tecnologia di propulsione ibrida all’avanguardia al centro, Aston Martin Valhalla è una formidabile vetrina tecnologica.

Il cuore pulsante è il suo nuovissimo propulsore PHEV, che presenta tre motori; il primo di questi è un motore V8 biturbo da 4,0 litri su misura montato posteriormente. Il motore V8 più avanzato, reattivo e dalle prestazioni più elevate mai montato su un’Aston Martin, è dotato di un albero motore piatto per una maggiore reattività. Girando a 7200 giri / min e sviluppando 750 CV, invia la trasmissione esclusivamente all’asse posteriore.

A completare questo nuovo motore V8 c’è un sistema ibrido con batteria da 150 kW/400 V che utilizza una coppia di motori elettrici; uno montato sull’asse anteriore e l’altro sull’asse posteriore. Il sistema elettrico contribuisce con altri 204 CV per una potenza combinata di 950 CV.

Funzionando in modalità solo EV, Aston Martin Valhalla sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 130 km/h e un’autonomia a emissioni zero di 15 km. Scatenando tutti i 950 CV, Valhalla raggiungerà una velocità massima di 217 mph / 330 km/h e completerà lo sprint da 0 a 62 mph in soli 2,5 secondi.

La prima supercar a motore centrale prodotta in serie dai marchi di lusso, sarà disponibile sia con guida a sinistra che con guida a destra, espandendo il suo appeal sui mercati internazionali.