Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno o qualcosa è scomparso Ariete. I pettegolezzi potrebbero diffondersi a macchia d’olio mentre tutti immaginano il peggio. Ascoltare le voci probabilmente non fa appello al tuo senso di equità. I tuoi compagni probabilmente sperimenteranno un misto di sollievo e delusione quando questa persona/cosa si presenterà. Mistero (per lo più) risolto!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’attività di gruppo potrebbe portare a discussioni su famosi misteri irrisolti e altri problemi intriganti potrebbero catturare l’interesse di tutti i presenti e potrebbero portare ad alcuni dibattiti animati sulle possibili soluzioni. Ogni possibile soluzione potrebbe dirti molto sulla persona che la propone!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un partner d’affari o d’amore può sembrare un pò preoccupato per alcune questioni molto serie oggi Sagittario, e non è probabile che le condivida con te. Chiedere di parlarne non funzionerà, quindi probabilmente finirai per dipendere dal tuo intuito. Il tuo amico è probabilmente preoccupato per la salute di un membro della famiglia che potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico. Non sentirti escluso. Il tuo amico parlerà quando sarà il momento. Sii paziente!

Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Configurazione planetaria che appare discreta per voi taurini, specie se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Plutone e Nettuno vi guardano sorridenti, permettendovi di essere cauti, razionali, misurati e non fare passi più lunghi della vostra gamba.

Ottime prospettive amorose fanno continuare il vostro fine mese sotto ottimi influssi zodiacali. Urano e Nettuno sono favorevoli e vi concedono un nuovo giorno in cui la facilità di intesa con la persona che avete accanto è molto alta, specie da un punto di vista intimo e sessuale. Felici anche le indicazioni per chi cerchi divagazione nelle avventure e sia nato nella terza decade del vostro segno.

Avete a che fare con una professione che si occupi di sport, di attività fisica, di ricreazione? Una splendida posizione di Urano combinata con Plutone vi dona esiti fortunati e in progressiva espansione economica.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un giovane collega potrebbe lasciare il tuo posto di lavoro in strane circostanze Vergine, e questo potrebbe essere uno shock per te. Potresti essere stato piuttosto affezionato a questa persona e ritrovarti a chiederti cosa c’è dietro la sua partenza. I pettegolezzi possono ronzare nell’aria, ma tu non prestarci attenzione. È probabile che sia un problema di salute, ma nessuno, incluso il tuo collega, si sente a proprio agio nel discuterne.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbe essere necessario sbrigare alcune pratiche burocratiche piuttosto estese e fastidiose, Capricorno. Probabilmente richiederanno tutta la tua attenzione, quindi se puoi, prenditene cura per prima cosa al mattino quando sei ancora fresco. Potrebbe essere un contratto o una polizza assicurativa o qualcos’altro pieno di gergo incomprensibile. Non aver paura di chiedere a qualcuno che lo conosce di spiegarti!

Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lo studio della psicologia potrebbe essere particolarmente interessante oggi, Gemelli. Alcune nuove scoperte di cui potresti aver sentito parlare dai media potrebbero aver suscitato il tuo interesse e potrebbero spingerti in biblioteca per trovare libri sull’argomento. La tua mente è nello spazio giusto per capirlo e potrebbe far luce su coloro che ti circondano, incluso te!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli eventi spirituali potrebbero portare a un’esperienza di guarigione molto potente, Bilancia. I traumi passati repressi potrebbero venire in superficie ed essere elaborati e rilasciati. Questo potrebbe lasciarti piuttosto stordito, poiché questa purificazione potrebbe aprire un varco nella tua psiche. Non preoccuparti; alla fine si riempirà di nuove conoscenze e intuizioni invece di spazzatura psichica! Per ora, fai una passeggiata. Ti schiarirà le idee e ti aiuterà ad affrontare tutto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un articolo affascinante che hai letto sul giornale potrebbe ispirarti a provare a creare una tua storia misteriosa, Acquario. Oggi la tua mente è perfettamente adatta per escogitare colpi di scena e personaggi interessanti ma complessi. Potresti raccontare la storia ai bambini, o potresti anche decidere di trasformarla in un romanzo. Annota le tue idee e guardale di nuovo domani. Se vuoi continuare, allora fallo!

Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le scienze occulte, come l’alchimia e l’astrologia, potrebbero cantare il loro canto da sirena per te, Cancro. Ti piace pensare a te stesso con i piedi per terra, ma oggi potresti trovare irresistibili i cosiddetti campi di conoscenza non realistici. Avrai anche un regalo speciale per loro in questo momento. Leggi l’argomento. Potresti essere sorpreso da ciò che scoprirai.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti piacciono i gialli, Scorpione? Se è così, potresti trovarli utili oggi mentre interpreti il ​​ruolo di Sherlock Holmes. Un oggetto mancante, un problema intellettuale o un mistero di qualche tipo potrebbero incuriosirti abbastanza da cercare la verità. Questo è un buon modo per allenare le tue capacità di osservazione, anche se l’intuizione giocherà probabilmente un ruolo importante nel tuo successo. Divertiti!

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Un importante oggetto, forse un documento di qualche tipo, potrebbe attirare l’attenzione di tutta la tua famiglia, Pesci. Questo potrebbe rivelarsi frustrante all’inizio, perché saprai che deve essere da qualche parte in casa, ma non lo trovi da nessuna parte! L’oggetto potrebbe riapparire proprio in un posto che non avresti mai immaginato!