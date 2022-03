Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2022 Giovedì

Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2022 Giovedì: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Una lettera o una telefonata in merito al denaro che potresti aspettarti, potrebbe invece non arrivare, Ariete. Questo potrebbe metterti nel panico e farti desiderare di telefonare ai responsabili per capire cosa sta succedendo. Non sorprenderti se finirai per giocare con il telefono. Questo non è proprio il giorno giusto per qualsiasi tipo di comunicazione. La tua chiamata arriverà. Resisti per un giorno o due.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni sulla carriera potrebbero essere in sospeso oggi, poiché le comunicazioni importanti che ti aspetti non arrivano in tempo, Leone. Poiché sei ansioso di concludere le questioni, potresti impazzire per la frustrazione. Non farlo! Trova qualcos’altro da fare mentre aspetti e il tempo passerà più velocemente. La tua preoccupazione principale sarà risolta, ma non quando speravi. Sii paziente!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Qualunque lavoro tu faccia oggi, potrebbe andare più lentamente del solito Sagittario, perché potresti essere un pò distratto. Potresti essere preoccupato per il passato, specialmente per i sentimenti e gli eventi che pensavi di aver dimenticato e che invece influenzano ancora il tuo umore in vari modi. Questo potrebbe essere il giorno giusto per concentrarti sulle attività di routine, in questo modo sarai produttivo come sempre.

Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un invito a un evento sociale potrebbe arrivare oggi Toro, e probabilmente non vorrai andarci. Le persone coinvolte potrebbero non avere nulla in comune con te e probabilmente sentirai che l’evento sarà noioso. Tuttavia, potrebbero esserci dei fattori professionali coinvolti che potrebbero farti pensare che dovresti comunque andare. Quanto è urgente il tuo lavoro? Quanto sono importanti i contatti? Pensaci prima di accettare o rifiutare.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Panorama dei transiti che vi vede in ottima forma psicofisica e in perfetta armonia con l’ambiente. Il vostro tipico carattere prudente, schivo, analitico, trova un clima congeniale nella posizione di Plutone in Capricorno, segno altrettanto pacato e conservatore, segno in cui i valori del pragmatismo e della razionalità, di un approccio logico e coerente al mondo esterno, trionfano. Trovate un ambiente familiare che si sposa con le vostre tendenze e predisposizioni: molto sereni i rapporti che vi legano ai parenti, amici e i conviventi tutti. Non vi dispiace farvi tentare dal romanticismo oggi. Nelle vostre storie, che siano di lunga data oppure recenti, contatti occasionali o legami labili, c’è la volontà di approfondire il sentimento e circondarlo di un certo pathos, specie se siete nati nel mese di agosto.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le telefonate e le e-mail tra te e i tuoi amici potrebbero andare fuori strada, Capricorno. È necessaria un pò di pazienza quando si cerca di raggiungere qualcuno in questo momento, soprattutto se è coinvolta la tecnologia. Se una questione è urgente, potrebbe essere meglio fare le cose vecchio stile e andare direttamente a trovare la persona in questione. Questo sarà l’unico modo per assicurarti di raggiungere chiunque in questo momento.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti senti un pò sotto tono, Gemelli? Il consiglio è quello di rallentare, ma potresti pensare che non sia possibile ora. Riposati il ​​più possibile e assicurati di mangiare bene. Chiedi aiuto se è necessario svolgere un lavoro urgente. In questo modo sarà fatto rapidamente anche se il tuo livello di energia non è ai massimi storici.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo non è il giorno giusto per occuparsi delle scartoffie Bilancia, in particolare se si tratta di denaro. I tuoi processi mentali sono più lenti del solito e potresti scoprire di essere facilmente distratto. Anche il tuo umore non sarà il massimo, quindi potrebbe essere una buona idea aspettare qualche giorno prima di affrontare compiti come questo. Se il lavoro è urgente, chiedi aiuto così sarai in grado di rimanere più concentrato.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Ritardi e frustrazioni potrebbero affliggerti per tutto il giorno Acquario, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni. Un giovane ospite che aspetti a casa tua oggi potrebbe subire ritardi in qualche modo e potrebbe non essere in grado di chiamarti e farti sapere. Non perdere tempo a preoccuparti. Il tuo amico è probabilmente al sicuro e alla fine si farà vivo. La colpa è probabilmente del traffico e di altri fastidiosi imprevisti. Tieni duro!

Oroscopo del Giorno 24 Marzo 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una visita tanto attesa di un caro amico o del partner potrebbe dover essere posticipata, Cancro. Questo potrebbe essere piuttosto frustrante. Potresti temere che il rinvio implichi che l’incontro non avverrà mai, ma non è così. Il tuo amico ha probabilmente avuto alcuni intoppi che devono essere risolti. Sii paziente e resisti. Tutto dovrebbe funzionare come vuoi, anche se un pò più tardi!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che la comunicazione con i partner sia scarsa o inesistente oggi, Scorpione. Questo non è il momento giust per avviare trattative contrattuali o altre discussioni che potrebbero influenzare il tuo futuro in modo importante. L’umore prevalente è molto basso, quindi potrebbe essere meglio aspettare qualche giorno in modo che tutti siano in uno stato d’animo più positivo. Tieni duro!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se stavi pensando di fare un viaggio Pesci, questo non è il giorno giusto per fare progetti. Qualunque cosa imparerai oggi sugli orari delle compagnie aeree o sugli hotel potrebbe non riflettere la situazione reale. Se aspetti qualche giorno, le cose dovrebbero andare molto più lisce. Se hai già in programma di partire, aspettati dei ritardi. Non lasciare che ti mettano in uno stato d’animo cupo però! Decidi di divertirti!