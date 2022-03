Tendenze Casa Primavera 2022

Un’esplosione di colori intensi e decisi!

Il 2022 sarà un anno di svolta, la parola d’ordine è sorprendere! E lo dimostrano subito le Tendenze Casa Primavera 2022 nella scelta di colori accesi come blu, rosso, viola e verde oliva, che accostati a toni neutri, essenziali e minimal, entreranno prepotentemente nelle nostre case.

Sono gli stessi colori “vibranti” che abbiamo visto sulle passerelle di moda nelle collezioni AI 2021/2022, riproposti con abbinamenti e contrasti originali.

Il 2021 ha visto il blu, nella tonalità navy grande protagonista, lo rivediamo anche quest’anno, soprattutto in ambienti classici, ma anche moderni e contemporanei, abbinato ad oro e metallismi, spesso anticati, che caratterizzeranno arredi ed accessori.

Tornerà il rosso acceso e scarlatto, abbinato spesso a bianco ottico laccato lucido. Il giallo ocra, caldo e avvolgente, verrà applicato sulle pareti e abbinato a contrasto con arredi dai toni scuri e freddi, come verde, nero e grigio tenue, se si predilige la dominanza del bianco.

A questi colori spesso verrà abbinato il viola in tutte le sue tonalità, da quelle più tenui a quelle più decise. Le tinte più scure saranno perfette per mobili, rivestimenti e tessuti, e per chi ama osare anche per le pareti di casa.

Ma il vero colore novità delle Tendenze Casa Primavera 2022 sarà il verde oliva, tinta ottenuta grazie a verde, un pizzico di grigio e giallo. Sempre più orientati alla sostenibilità e all’impiego di materiali naturali per l’arredo, questo colore vi si abbina alla perfezione.

Avremo ambienti moderni ma rilassanti, un rifugio dal grigio della città.