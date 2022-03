Oroscopo del Giorno 15 Marzo 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 15 Marzo 2022 Martedì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 15 Marzo 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le relazioni con gli altri sono importanti per te, Ariete. Di conseguenza, hai imparato ad essere educato e congeniale. Gli impegni sociali di oggi potrebbero darti la possibilità di utilizzare le tue abilità personali. Potresti non solo fare nuove amicizie, ma anche trovare contatti preziosi. Queste attività potrebbero tenerti lontano da casa e dalla famiglia più a lungo di quanto vorresti, ma concluderai la giornata con un forte senso di realizzazione.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il corpo e l’anima potrebbero sembrare fuori equilibrio oggi. Una parte di te può desiderare di staccarsi dalla società e vivere una vita più spirituale, ma le responsabilità e l’attaccamento al tuo stile di vita attuale potrebbero intralciarti. Queste cose non accadono dall’oggi al domani, Leone. Devi lasciare che si sviluppino a modo loro, nel loro tempo. Trova l’equilibrio tra lo spirituale e il materiale.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prosegue la sosta del razionale Saturno nel segno amico dell’Aquario che contribuisce a renderti più pimpante, attivo, capace di muovere mari e monti, in certi casi. Fai conto ancora su una bella iniezione di dinamismo, di volitività, di spirito combattivo, in special modo se sei nato dal giorno 6 al 15 del mese di dicembre.

Il tuo partner o il tuo compagno di vita ti chiedono meno superficialità, meno atteggiamenti faciloni. Un sensuale Giove in compagnia di Sole e Mercurio insieme nel segno della profondità emotiva dei Pesci ti provocano a metterti più in gioco, ti stanano dal tuo fare un pò caotico e allegramente avventuroso. In particolar modo se appartieni al cosiddetto sesso forte e se sei nato a novembre e dal giorno 3 al 9 del mese di dicembre.

Sul lavoro concludi un impegnativo progetto che ti aveva visto un pò in difficoltà all’inizio. Ora che tutto è andato a buon fine puoi ragionevolmente guardare con legittimo orgoglio ai risultati raggiunti.

Oroscopo del Giorno 15 Marzo 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere un potente senso di ispirazione, Toro. Potresti voler scrivere i tuoi pensieri o disegnare le immagini che ti vengono in mente. Tuttavia, gli obblighi sociali, magari feste o visite, potrebbero interferire con la messa su carta delle tue idee. Potresti anche sentirti particolarmente in sintonia con i pensieri e i sentimenti degli altri, anche se potrebbe non piacerti quello che stai sentendo!

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:La tensione all’interno di un gruppo potrebbe essere ricondotta a problemi di denaro. Forse le persone sono in disaccordo su ciò che deve essere fatto per quanto riguarda la raccolta di fondi o le limitazioni di bilancio. È meglio allontanarsi da questo genere di cose se puoi, Vergine. È stressante. Sogni strani e vividi potrebbero perseguitare il tuo sonno stanotte, ma non pensarci troppo. Non avranno un significato speciale.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:Il conflitto tra le tue responsabilità a casa e gli obblighi di carriera, in particolare quelli che coinvolgono i partner, potrebbe rappresentare un problema oggi, Capricorno. Il problema non è insormontabile, ma richiede una comunicazione onesta e aperta tra tutte le parti coinvolte. Non sarai felice di dover fare una scelta e potresti trovare i due doveri difficili da bilanciare in questo momento. Dai il meglio di te. Entro domani le cose dovrebbero tornare alla normalità.

Oroscopo del Giorno 15 Marzo 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Le attività di gruppo potrebbero richiedere molto tempo ed energie oggi, forse troppe. Le tue preoccupazioni sulla carriera sono nella tua mente e non ti piace essere distratto. Tuttavia, queste attività, per non parlare della tua famiglia, sono importanti per te Gemelli, e troverai un modo per spremerle anche se sarà frustrante. Ricorda, questo non è un buon giorno per sforzarti troppo!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere la possibilità di guadagnare qualche soldo in più, magari facendo gli straordinari. Tuttavia, ciò potrebbe interferire con un evento sociale con il quale ti sei impegnato e potrebbe causare delusione tra i tuoi amici e familiari. Potrebbe anche dar luogo a piccoli problemi con il tuo partner. Tuttavia, ricorda a te stesso che questa delusione passerà e il denaro sarà più che benvenuto. Tieni duro!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbero sorgere problemi di comunicazione sul lavoro. Forse un collega è di cattivo umore e non è ricettivo a qualsiasi cosa tu dica. O forse i telefoni sono spenti. Questo potrebbe rivelarsi frustrante Acquario, e potrebbe interferire con le relazioni tra i membri dello staff. Non preoccuparti; passerai comunque una bella serata!

Oroscopo del Giorno 15 Marzo 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il lavoro potrebbe essere un vero ostacolo oggi, Cancro. Ci si potrebbe aspettare di impiegare più ore del normale. Il tuo cuore non c’è in questo momento. Hai degli interessi che preferiresti perseguire, inoltre potresti pianificare di incontrarti con gli amici o con il partner più tardi. È meglio finire tutto in fretta, magari rimandando compiti non essenziali, e poi andare a divertirti.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Anche se sembra che i prossimi mesi dovrebbero prendere forma per essere un grande momento per la tua carriera Scorpione, sfortunatamente oggi potrebbe sembrare senza speranza. Compiti banali, di routine e poco gratificanti potrebbero richiedere molto del tuo tempo sul lavoro oggi. Tuttavia, non lasciare che la frustrazione interferisca con la tua prospettiva sul futuro!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un progetto sul quale hai lavorato a lungo potrebbe portarti dei soldi, Pesci. Non essere troppo deluso se non ce l’hai tra le mani oggi. Potrebbe esserci un breve ritardo di qualche tipo, forse a causa di problemi con il servizio di posta. Potresti rivolgere i tuoi pensieri ora a nuovi progetti. Anche se hai molte idee, oggi non è probabile che tu possa prendere decisioni ferme.