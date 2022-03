Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci: 10 esemplari a 12,5 milioni di Euro

A far notizia questa volta non sono le prestazioni ma il prezzo. Poco tempo fa in Giappone è apparso un annuncio di vendita di una Bugatti Centodieci, limitatissima a soli 10 esemplari, con un cospicuo rincaro rispetto al prezzo originale di vendita della Casa francese.

Facciamo un passo indietro. Bugatti ha presentato la Centodieci a Pebble Beach nel 2019. Fin da subito ha attirato tanti collezionisti da tutto il mondo, ma alla fine soltanto dieci hanno ottenuto la possibilità di sborsare i 9 milioni di euro richiesti (tasse incluse) per portarsene a casa una.

Proprio il numero di soli 10 esemplari, ancora attualmente in produzione, ha fatto storcere il naso a molti altri papabili clienti in tutto il mondo, così un rivenditore giapponese ha avuto l’idea di rivendere una delle 10 unità per 12,5 milioni di euro o circa 14 milioni di dollari statunitensi.

Non è chiaro come il rivenditore abbia fatto per appropriarsi di quel lotto di produzione, ma dopo attente ricerche è emerso che l’esemplare in vendita ne fa realmente parte ed è una Bugatti Centodieci, con ritiro effettivo a gennaio 2023 a Bologna. Non si tratta quindi di finzione!

Il prezzo da pagare per Bugatti Centodieci, o meglio il rincaro effettivo attuato dal rivenditore giapponese, non è certamente per pochi, si tratta di oltre 5 milioni di euro.

Un’auto dal design evocativo che certamente si distanzia di molto da tutta la produzione automobilistica globale attuale.

La Bugatti Centodieci incarna l’ultima evoluzione (su base Chiron) dell’hypercar e 110 sono proprio gli anni celebrati con questo modello dalla nascita della Automobiles Ettore Bugatti. Uno dei suoi pochissimi proprietari risponde al nome di Cristiano Ronaldo!