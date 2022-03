Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2022 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un forte desiderio di portare più fantasia nella tua realtà stimola le tue azioni oggi, Ariete. Potresti scoprire che c’è un intenso desiderio di portare un senso dell’oscuro nella normale routine di tutti i giorni. Vuoi mostrare alla gente che la vita è davvero solo un grande atto comico. Incoraggia gli altri a non prendere tutto così seriamente. Sii creativo nel tuo approccio per aiutare le persone ad alleggerire le situazioni.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Azione è la parola chiave di oggi Leone, quindi indossa delle scarpe comode e divertiti. Trasmetti un pò di giocosità nei tuoi rapporti con gli altri. Trova dei modi per sfuggire dalla realtà per un pò. Le opinioni saranno particolarmente forti oggi e potrebbero sorgere conflitti, ma renditi conto che la giocosità e la spensieratezza aiuteranno ogni situazione.

È possibile fare un bilancio della tua vita sentimentale. E tuttavia, tale bilancio si conferma molto positivo. Hai compiuto scelte mirate, stai costruendo una solida relazione di coppia, specie se festeggi il tuo compleanno dal giorno 28 al 31 del mese di luglio. Se invece siete nati dal giorno 10 al 17 del mese di agosto, vi attendono ancora novità sentimentali o semplicemente erotiche folgoranti che il destino ha in serbo per voi.

Sul lavoro c’è qualche momento di tensione che riesci con il tuo garbo e il savoir-faire, a stemperare in ufficio. Saturno e Marte sono gli ostacoli che possono dare qualche piccola difficoltà che poi superi. Ti guadagni ulteriormente stima e rispetto nell’ambiente dei colleghi.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Pianifica attentamente le tue mosse oggi Sagittario, e abbi pazienza con le persone intorno a te. Se stai lavorando con gli altri, assicurati che siano d’accordo con i tuoi obiettivi e che in qualche modo non stiano andando contro i tuoi sogni. Potrebbe essere che qualcuno stia agendo, o reagendo, sulla base di una disinformazione che sta creando conflitto con i tuoi pensieri e sentimenti. Fai un controllo della realtà prima di uscire dalla porta.

Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa è una giornata intensa per te durante la quale la disarmonia nei diversi regni della tua vita emerge e ti sprona ad agire, Toro. Gli altri potrebbero essere molto testardi oggi, causando tensione e frustrazione ovunque ti giri. Il divertimento è la chiave per bilanciare l’equazione. Uno stato d’animo gioviale e un atteggiamento giocoso ti aiuteranno a rimediare a qualsiasi situazione ti si presenti. Divertiti oggi.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Vivi le tue fantasie creative oggi Vergine, ma fai attenzione alla realtà. Potresti avere un pò di conflitto con una persona testarda o in una situazione che non è troppo chiara. Pensaci bene prima di agire, altrimenti potresti perderti in un mondo di sogni ad occhi aperti senza vie di fuga. Imposta la tua mente sugli aspetti positivi della situazione e avrai successo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue azioni potrebbero essere toccate da uno stato d’animo molto fantasioso oggi, Capricorno. Fai attenzione a non indulgere in momenti che ti portano fuori dalla realtà. La tua tendenza sarà quella di fuggire, ma prima o poi dovrai tornare alla realtà. Affronta i tuoi problemi ora prima che il tuo pensiero diventi ancora più offuscato di prima. Agisci con una mente chiara e lucida.

Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti trovare difficile agire su qualsiasi questione pratica, Gemelli. Se ritieni che sia così, non preoccuparti di fare pressione su te stesso. Oggi sei più interessato al lato fantasioso della vita. I sogni ad occhi aperti possono essere una meravigliosa fuga per te oggi. Fai qualcosa che ti porti fuori dal tuo attuale stato d’animo. Vai a vedere un film o gioca questa sera.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: Oggi è uno di quei giorni in cui potresti prenderti a calci per non aver detto la verità in un’occasione precedente, Bilancia. Le parole che allora sembravano così innocue potrebbero tornare a perseguitarti ora. Oggi è una giornata molto orientata all’azione. Potrebbero sorgere conflitti perché ciò che si pensava fosse vero prima, ora si rivela falso e contrario all’azione intrapresa in questo momento

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei chiamato ad agire in molte aree della tua vita, Acquario. Le persone potrebbero attirarti per partecipare al loro mondo di divertimento ed eccitazione. Potrebbe anche essere che ci siano molti progetti che catturano la tua attenzione oggi e sarai in conflitto per capire in quali dovrai mettere la tua energia. L’attrito può sorgere quando ti ritrovi a staccarti da una situazione per partecipare ad un’altra.

Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Agisci oggi stesso su piani ben stabiliti, Cancro. Rimani equilibrato e cerca il piacere facendo le cose un passo alla volta. Fai attenzione a mantenere una mentalità energica, ostinata e fantasiosa che in qualche modo causerà un conflitto con i tuoi piani a meno che tu non faccia consapevolmente uno sforzo per ridurre al minimo i sogni ad occhi aperti. Le linee della realtà possono essere sfocate. Assicurati di trovare le linee di distinzione prima di procedere.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è una giornata ad alta energia in cui hai la resistenza fisica per fare un bel pò, Scorpione. Assicurati tuttavia di conoscere tutti i fatti prima di avventurarti nelle attività della tua giornata. Potrebbe essere che ci sia una forza nascosta che lavora, forse nella tua stessa mente, per offuscare i confini della realtà su un certo problema. Controlla tutte le tue fonti e procedi con cautela.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Agisci per creare un fantastico mondo da sogno oggi, Pesci. In effetti, molte delle attività della giornata saranno toccate da un’aria di ultraterreno. Anche se generalmente ti piace tenere i piedi per terra, renditi conto che di tanto in tanto è essenziale lasciarsi andare e sperimentare altri regni del pensiero per ottenere una nuova prospettiva. Sciogliti i capelli e scatenati stasera!