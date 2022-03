Oroscopo del Giorno 10 Marzo 2022 Giovedì

Oroscopo del Giorno 10 Marzo 2022 Giovedì: PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 10 Marzo 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: È probabile che un grande senso del dovere verso i tuoi simili guidi le tue azioni, Ariete. Pensa a te stesso come a un modello importante per i giovani. Potrebbero ammirarti senza che tu te ne accorga. Assicurati di essere dritto e orgoglioso indipendentemente dal fatto che consideri il tuo lavoro umile o meno. È probabile che l’esempio che dai abbia un effetto a cascata che finirà per toccare molte persone.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Leone metti da parte le piccole questioni e pensa a livello globale. Informati su ciò che sta succedendo nel mondo e prendi una posizione più aggressiva per combattere per ciò in cui credi. Un piccolo gruppo di individui intelligenti può avere un impatto enorme.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Potresti voler indossare la tua armatura non appena ti sveglierai, Sagittario. Là fuori infuria una battaglia a tutto campo e potrebbe sembrare che tutti ti abbiano scelto come obiettivo principale. Fai attenzione a non aggravare ulteriormente un problema mettendoti sulla difensiva senza prima comprendere l’intera portata della questione. Potrebbe essere che tutto stia precipitando semplicemente a causa di un leggero malinteso.

Oroscopo del Giorno 10 Marzo 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:C’è un’intensità negativa nella giornata che peggiorerà solo se continui con questa testardaggine su ogni problema che ti si presenta, Toro. Gran parte dell’attività di oggi si concentrerà sui modi in cui le persone possono uscire dalle loro routine e vedere le cose da una prospettiva completamente diversa. Se insisti nel rimanere fisso nei tuoi modi, incontrerai solo resistenza.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dentro di te c’è un’irrequietezza bruciante che si attiva perché non ti senti come se stessi realizzando il tuo destino, Vergine. Potresti avere un’intuizione improvvisa di avere uno scopo molto più grande in questa vita di quello che stai facendo ora. Esplora questa idea e guarda come puoi muoverti verso questo desiderio che ti arriva dal profondo. Questo è il momento perfetto per mettere in atto grandi piani a lungo termine.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che i dibattiti su filosofia, religione e istruzione si trasformino in una guerra totale. Sentiti libero di dare le tue opinioni, Capricorno. Questa è un’occasione in cui è fondamentale difendere ciò in cui credi, altrimenti le persone sbagliate se la caveranno. Se c’è una protesta in corso, unisciti. Se c’è un articolo sul giornale con cui non sei d’accordo, scrivi una lettera al direttore. Dì la tua opinione.

Oroscopo del Giorno 10 Marzo 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Indipendentemente dal fatto che tu partecipi o meno, giocherai sicuramente un ruolo chiave nell’azione oggi, Gemelli. A volte ti sentirai come il giocatore fondamentale le cui azioni decidono il destino del gioco. Ora devi chiudere gli occhi, fare un respiro profondo e trovare la risposta dal tuo cuore. Non cercare supporto negli altri, perché avranno le loro idee su cosa dovresti fare. Solo tu sai cosa è meglio per te.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: C’è una forte ondata di potere in arrivo, quindi fai attenzione a come la gestisci, Bilancia. Sei più soggetto a incidenti di natura esplosiva. Cerca di non fare mosse affrettate durante la guida e fai attenzione a come utilizzi certi oggetti. Usata correttamente, l’energia di oggi può aiutarti ad affrontare qualsiasi ostacolo di fronte a te. E come gestisci l’energia dipende solo da te.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:Dentro di te si accumula un’enorme quantità di energia fisica, Acquario. Fai attenzione a non lasciare che questa incredibile forza emerga sotto forma di un’accesa discussione contro qualcuno a cui tieni davvero. Forse all’improvviso ti senti come se tutto stesse crollando e avessi un disperato bisogno di una via di fuga. Trova un modo per allentare questa tensione.

Oroscopo del Giorno 10 Marzo 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tempo per la pianificazione e il calcolo è finito, Cancro. È arrivato il momento di intraprendere un’azione forte. Se non hai già la tua armatura pronta, peccato. Verrai spinto sul campo di battaglia con il resto delle truppe. Più cercherai di ritardare l’inevitabile, più difficile sarà. Mordi il proiettile e carica a tutta velocità con qualsiasi equipaggiamento protettivo tu abbia.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che la tua energia vada a raffiche estreme, Scorpione. Un minuto potresti essere letargico e quello dopo sei pronto a correre una maratona. Impegnati in attività che alimentano i tuoi stati d’animo fluttuanti. Non c’è bisogno di capire perché ti senti in questo modo. La chiave è identificare questi sentimenti e agire di conseguenza. Pianifica come vuoi usare la tua energia quando arriva. Un’azione errata potrebbe rivelarsi dannosa.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stai navigando e all’improvviso vedi una grande rampa di fronte a te, Pesci. Hai due scelte: evita la rampa, rimani a terra dove sai che sei al sicuro e accontentati di una visione del mondo limitata, oppure colpisci quella rampa a testa alta e vola sopra gli alberi e oltre. Chissà dove potresti atterrare? C’è un’incredibile avventura che ti aspetta quando fai quel salto nell’ignoto.

Una nuova storia affettiva ti tocca il cuore, facendo aumentare il suo battito. Si tratta di qualcuno che hai quasi del tutto scordato e che adesso è tornato a farsi avanti. In particolar modo se festeggi il tuo compleanno in marzo, dovrai fare i conti, prepararti a ricevere una grande gioia da un punto di vista sentimentale. I pianeti Giove, Nettuno e Venere e da domani la Luna, si stanno predisponendo a donarti una bella espansione e comunione emotiva.