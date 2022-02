Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2022 Venerdì: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo capo è una donna, Ariete? Se è così, stai lontano da lei oggi. Per dirla in parole povere, non è di buon umore. Lavora sodo, sii molto dolce con tutti e fai un uso copioso della tua innata diplomazia. Potresti essere sul punto di ricevere alcune parole taglienti, ma rimanendo concentrato e continuando la tua routine nel tuo solito modo efficiente, dovresti evitare grandi esplosioni. Cerca di mantenere la calma e spera di andare a casa presto!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Il posto di lavoro potrebbe essere molto frenetico oggi mentre un collega si prepara a partire per un importante viaggio di lavoro, Leone. I nervi potrebbero essere tesi e l’umore nero. Cerca di rimanere concentrato e fare tutto il necessario senza impazzire. Dì una preghiera di ringraziamento quando il tuo collega finalmente se ne andrà.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I bambini o forse alcuni amici intimi o un interesse amoroso potrebbero essere sconvolti oggi, Sagittario. Le casse finanziarie non sono abbastanza piene per permettersi qualcosa che pensano di dover assolutamente avere in questo momento. Potresti ritrovarti a dover lenire i loro sentimenti, rassicurandoli che “non ora” non significa necessariamente “mai”. Se non rispondono, non continuare a spingere. Dovranno fare i conti con la situazione a modo loro.

Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il viaggio può causare più problemi di quanto ne valga la pena oggi, Toro. Potresti dimenticare alcuni oggetti vitali durante la preparazione dei bagagli o potrebbe esserci troppo poco tempo per preparare tutto. Il tuo aereo potrebbe subire ritardi o perdere qualcosa di prezioso. Fai una lista quando prepari le valigie, tieni gli oggetti di valore vicino a te e porta molti libri e CD nel caso in cui dovessi aspettare un ritardo. Nonostante tutto, buon divertimento!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti trascorrere una giornata meravigliosa, Vergine. La tua immaginazione, intuizione e creatività sono acute e l’ispirazione per nuove opere artistiche potrebbe riempirti il ​​​​cuore e il cervello. Sarai fin troppo felice di discutere le tue idee con chiunque mostri un interesse. L’unico punto oscuro della giornata potrebbe essere che un bambino, un amico intimo o il partner vada in crisi perché si sente ignorato. Non preoccuparti per questo! Un gruppo di pianeti nel tuo segno ti stimola a dare alla tua vita una svolta. Giove e Nettuno e da oggi il Sole ti provocano in un processo di trasformazione che attraversa ogni aspetto, ogni piccola sfaccettatura della realtà che ti circonda; ti senti a volte confuso, altre euforico nell’attuare i mutamenti proposti dal presente. Per fortuna una limpida lungimiranza provvede a consigliarti per il meglio. La verità è che, perdendo la tua classica cautela, senti un gran bisogno di venir fuori protagonisticamente. In famiglia, nel lavoro, nelle amicizie o nella coppia, vuoi intensamente primeggiare. Un Plutone molto stimolato ti immerge in questo stato d’animo, specie se appartieni alla terza decade. Disponiti su un immaginario palcoscenico, ma, fai attenzione, a non pestare troppo i piedi a qualcuno!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La preoccupazione per un membro della famiglia potrebbe essere nella tua mente oggi, Capricorno. Questa persona potrebbe essere tutta agitata per il lavoro, i soldi o forse una relazione amorosa interrotta. Dì tutte le parole rassicuranti che puoi, ma non aspettarti che lui o lei risponda e non cadere nella trappola di sentire che le tue parole sono state tutte vane. Non è così. Ci vorrà solo un pò di tempo per questa persona per venire a patti con la situazione reale.

Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:Le finanze potrebbero causare una discussione tra te e un amico oggi, Gemelli. Forse questa persona ti deve dei soldi e non può ripagarti, o viceversa. Se questo è il caso, prova a trovare un tipo di accordo adatto a entrambi. C’è sempre un modo per creare una situazione vantaggiosa per tutti se entrambi non vi arrabbiate così tanto da annullare la vostra obiettività. Rimani calmo e concentrato e tutto dovrebbe andare bene. Tieni duro.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:La tua casa potrebbe essere un posto molto affollato oggi, Bilancia. Gli ospiti potrebbero andare e venire durante tutto il giorno, probabilmente infastidendoti. Potresti anche trovarti a dover calmare la rabbia da parte di un membro della tua famiglia. Fai attenzione che il problema di questa persona non ti infiammi così tanto da farti avere anche tu in un impeto di rabbia. Cerca di rimanere calmo e concentrato e passerai la giornata.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I sentimenti di disagio potrebbero affliggerti per tutto il giorno, Acquario. Potrebbe sembrare che non ci sia una ragione valida per questo. Tutto sembra andare bene per te e nessuno vicino a te ha qualcosa di pesante da fare. Probabilmente non è niente di sconvolgente. Potresti semplicemente percepire intuitivamente i problemi e le ansie delle persone che incontri per strada. La tua intuizione è alta oggi, quindi potresti percepire qualsiasi cosa. Tieni duro!

Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un evento sociale potrebbe metterti in contatto con qualcuno che si porta dietro molta amarezza e rabbia, Cancro. Questo probabilmente non sarà molto piacevole per te, poiché questa persona potrebbe vederti come il posto di ascolto perfetto per tutti i suoi problemi. Non sentirti intrappolato! Sii educato ma trova una via d’uscita il prima possibile. Ci sono altri amici la cui compagnia ti piacerà molto di più!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno con cui lavori potrebbe aver bisogno di una spalla su cui piangere oggi, Scorpione. Lo stress sul lavoro va oltre la capacità di sopportazione di tutti, quindi non sorprenderti se a un certo punto un collega verserà qualche lacrima. Potresti scoprire che la tua pazienza è stata spinta oltre i limiti normali. In giorni come questo è meglio lavorare il più velocemente possibile, rimanere concentrato e andare a bere qualcosa dopo aver lasciato il lavoro. Poi fai una bella passeggiata verso casa!

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Un’amica, forse una donna, potrebbe essere arrabbiata o addirittura arrabbiata con te oggi, Pesci. Il denaro potrebbe essere coinvolto in qualche modo. Potrebbe non esserci nulla che tu possa fare per rassicurarla in questo momento, quindi è meglio dare tutte le rassicurazioni che puoi e poi fare marcia indietro. Qualunque cosa sia andata storta, probabilmente sta reagendo in modo esagerato e alla fine lo capità. Nel frattempo, fai il possibile per smaltire la tua ansia!