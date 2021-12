Colore Pantone 2022: sarà l’anno del Very Peri, la nuance dedicata al coraggio

Colore Pantone 2022

Sarà l’anno del Very Peri: un blu caldo e rassicurante che racconta un cambiamento epocale

Colore Pantone 2022: per la prima volta in 22 anni di storia, una nuance creata da zero

Sarà l’anno del Very Peri: ecco il colore Pantone 2022 scelto dal Pantone Color Institute. Un blu caldo e rassicurante, ma con una nuove luce: “Very Peri” è uno specchio dei tempi e, per la prima volta in 22 anni di storia dell’istituto, è stato creato da zero, per raccontare di un cambiamento epocale.

La nuova tonalità infatti racconta di un nuovo stile di vita in cui vita reale e digitale si fondono in modo nuovo e in cui il mondo virtuale sempre più dinamico, con grandi novità come il metaverso o le opere digitali, ci invita a esplorare nuove possibilità anche in fatto di colore.

“Mentre ci muoviamo in un mondo di cambiamenti senza precedenti, la selezione di PANTONE 17-3938 Very Peri è ambasciatrice di una nuova prospettiva e visione dell’amata e cara famiglia dei blu” dice Leatrice Eiseman, Executive Director, Pantone Color Institute.

Il blu pervinca, con un sottotono di viola-rosso, farà da stimolo cromatico creativo per l’anno nuovo nel campo della moda, dell’interior design, del disegno industriale e della cosmetica.