Oroscopo del Giorno 14 Dicembre 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 14 Dicembre 2021 Martedì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Dicembre 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai ricevuto strane vibrazioni da qualcuno vicino a te? È probabile che questa persona non sia arrabbiata con te. Potrebbe essere solo preoccupata per i cambiamenti imminenti nell’ambiente professionale. Tutti i segni indicano che queste preoccupazioni sono infondate. Offriti di portare il tuo amico fuori a pranzo e ascoltalo. Sarai in grado di alleggerire il carico di stress e fornirgli una prospettiva tanto necessaria.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Hai molti soldi in investimenti? Anche se disponi solo di un conto di risparmio o di un capitale azionario, potresti rimanere un pò sconcertato quando il mercato azionario precipiterà. Dietro le quinte stanno succedendo molte cose che il grande pubblico non sa. La situazione è temporanea. Il mercato dovrebbe tornare alla normalità tra non molto.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un membro del tuo gruppo potrebbe essere andato via senza dire a nessuno dove stava andando, ma non preoccupatevi. Il vostro amico probabilmente sta bene, ma potrebbe aver solo bisogno di pensare un pò da solo. Devi accettare di non sentire questa persona oggi. Abbi fede e non preoccuparti.

Se hai in mente di conquistare qualcuno che ti sfugge, proponiti una lucida tattica di attacco e mettiti in gioco. I due pianeti dell’intelligenza, ma anche della capacità di riuscire nelle imprese, grazie alla limpidezza delle scelte che si compiono, Mercurio e Saturno, transitano in buon aspetto per il tuo segno. Sfrutta questo straordinario momento di grazia planetaria, specie se sei nato in dicembre.

Sul lavoro raccogli consensi inaspettati oggi e ti prepari a mietere un raccolto particolarmente provvido che avverrà nelle prossime settimane. Non si escludono introiti di denaro abbastanza sostanziosi, specie se sei nato dal 29 di novembre al 5 di dicembre.

Oroscopo del Giorno 14 Dicembre 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Un partner d’amore attuale o potenziale potrebbe scomparire oggi e non rispondere alle tue chiamate. Potresti farti prendere dal panico, chiedendoti se ha perso interesse. Non saltare alle conclusioni affrettate. Il tuo partner potrebbe essere coinvolto in altre questioni. Ricorda il vecchio detto: “Se ami qualcosa, lasciala andare”. Se ti aggrappi, non è mai stata tua.

VERGINE ⭐ EXCELLENT:Il partner può sembrare distratto. Non saltare alla conclusione che il tuo lui abbia trovato qualcun altro. È più probabile che il problema si concentri sugli ostacoli che ha incontrato nel raggiungere un obiettivo importante. Quando il tuo amico deciderà di condividerlo con te, potresti essere in grado di far luce sulla situazione.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una chiamata o una mail strana e inaspettata potrebbe confonderti. Potresti non conoscere il mittente, l’informazione potrebbe non avere senso o portare notizie che non sembrano giuste. Qualunque cosa tu senta può essere esagerata se non falsa. Se è importante per te, controlla i fatti prima di trarre conclusioni affrettate!

Oroscopo del Giorno 14 Dicembre 2021 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Un incontro di sensitivi, artisti e persone orientate spiritualmente potrebbe aver luogo oggi a casa tua. Questo può essere un incontro affascinante e stimolante, ma potrebbe esserci qualcuno a cui piace suscitare polemiche e dibattiti. Sii consapevole di questa possibilità e mettila in orecchio se puoi oppure questo incontro promettente potrebbe finire con troppe discussioni e sentimenti feriti.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’attrezzatura potrebbe darti problemi oggi. Probabilmente sei bravo a lavorarci, ma quando si tratta di risoluzione dei problemi, potresti non sapere quanto dovresti. Non preoccuparti di questo. Fatti aiutare da un amico o da un collega o, meglio ancora, chiama un professionista. Ti sentirai più sicuro e farai molto di più.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua situazione finanziaria è confusa? Cominci a farti prendere dal panico? Potresti essere agitato per niente. Raccogli tutti i tuoi documenti, concentrati sui fatti e guarda cosa sta realmente accadendo. Dopo aver consultato le cifre effettive e averle ripassate alcune volte, dovresti scoprire che puoi gestire la situazione.

Oroscopo del Giorno 14 Dicembre 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe aprirsi un corso che avresti voluto seguire e vorrai iscriverti subito. Potresti avere qualche difficoltà. Se provi a farlo telefonicamente, la linea potrebbe essere occupata. Se ti iscrivi online, il sito web potrebbe bloccarsi. Non scoraggiarti e non arrenderti. Sono solo ritardi temporanei. Non vorrai perderti la lezione. Continua a provare!

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:La mancanza di comunicazione di un amico e forse anche la mancanza con te potrebbero far emergere le tue insicurezze e farti chiedere se questa persona si preoccupa ancora di te. Non preoccuparti. Il tuo amico è arrabbiato, ma non con te. Lui o lei potrebbe essere troppo preso dalle difficoltà per rendersi conto del problema. Resisti e tutto tonerà alla normalità.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le idee per progetti creativi potrebbero inondare la tua mente, ma potrebbero essere troppo generiche o vaghe per essere afferrate. Se vuoi, fai una lista, ma non pensare di dover iniziare nulla oggi. Potrebbero essere necessari alcuni giorni per lasciar girare le idee prima di stabilirsi su quella migliore per iniziare. Sii paziente.