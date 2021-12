Oroscopo del Giorno 11 Dicembre 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 11 Dicembre 2021 Sabato: CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Dicembre 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La giornata sembra promettente. La tua energia sta gradualmente tornando e inizi a sentirti più intraprendente riguardo alla tua vita. Senza dubbio oggi sarai chiamato a risolvere alcune questioni finanziarie relative alle tue esigenze domestiche. Mentre un sostanziale dono di denaro o aumento sarebbe il benvenuto, inizi a vedere altri modi per far fluire il flusso di cassa piuttosto che tirare la cinghia.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Alcuni dei movimenti planetari ti stanno attualmente aiutando a capire che il posto migliore per scoprire il tesoro non è sempre dove le altre persone ti dicono di guardare. Se le persone ti spingono a interessarti ad attività che non interessano alla maggior parte delle persone, incluso te, non prestargli attenzione. Scoprirai tesori da solo, a patto di seguire la tua vocazione.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dedica le tue energie alla psicologia umana. È un buon giorno per cercare di vendere le tue idee. Concentra i tuoi sforzi su coloro di cui hai bisogno. Se hai fiducia nella tua originalità è probabile che i tuoi sforzi ti ripaghino. In effetti, c’è qualche possibilità che incontrerai una persona particolarmente dinamica che può condurti in un territorio affascinante e inesplorato.

Oroscopo del Giorno 11 Dicembre 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prova a immaginare di essere nel tuo laboratorio creativo e di aver rinunciato a usare tutti i tuoi soliti strumenti per trovare nuovi modi per dare forma alla tua ispirazione. Emergerà un altro stile creativo completamente diverso. I tuoi ammiratori potrebbero essere sorpresi, ma nessuno sarà più stupito di te.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nessuno è più lungimirante di te ora. Sei in sintonia con le nuove invenzioni e tendenze e potresti avere un desiderio irresistibile di entrare a far parte di un gruppo d’avanguardia. Il vecchio modo di fare le cose sembra davvero molto vecchio e non vuoi più farne parte. Non puoi più sopportare di lavorare secondo i vecchi principi. Sei in uno stato d’animo acceso. Fai attenzione a non suscitare conflitti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è una certa probabilità che tu abbia un incontro emotivo elettrizzante oggi. Alcuni dei dettagli più banali della vita possono scatenare discussioni che, sebbene violente, sono catartiche e brevi. Hai pensato che è tempo di più intensità nella tua vita. Che tu lo sappia o no, stai ripensando a tutti i tipi di relazioni umane.

Sei coinvolto in un’attività autonoma? Giove, Saturno, Plutone e Luna, tutti in angolo positivo, ti danno la tenacia per perseguire i tuoi scopi professionali, specie se sei nato nella prima e nella seconda decade. E non ti manca tuttavia il tocco di estro che ti distingue dai tuoi competitor: Nettuno e Urano entrambi in aspetto raro e positivo, rispettivamente dai segni amici dei Pesci e del Toro, fanno sì che ogni tua mossa sia guidata da un tocco di fortuna.

Oroscopo del Giorno 11 Dicembre 2021 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:La tua vita privata è probabilmente alle prese con grandi cambiamenti. Questo cambiamento è probabilmente correlato a profonde trasformazioni che stanno avvenendo nel tuo comportamento, in particolare nel tuo atteggiamento. Se la tua vita quotidiana o familiare ti sembra soffocante, non c’è bisogno di sfogare le tue frustrazioni sui tuoi cari. Cerca le risposte all’interno.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non potresti essere in una posizione migliore nella tua vita personale. Complessi, sensi di colpa e paure di ogni tipo sono spariti. Potrebbe anche essere che la radicale “pulizia della casa” che intraprenderai influenzerà la tua carriera professionale man mano che ti renderai conto di quanto ti stai sottovalutando.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:L’attuale configurazione astrale potrebbe essere descritta come una fase di crisi, anche se gli eventi di oggi non saranno infelici. La comunicazione si rivela difficile per te. Per molto tempo hai fatto affidamento sul fatto che gli altri notino e apprezzino il tuo talento, ma stai cominciando a sentirti uno schifo per essere stato così paziente. Questo sarebbe un buon giorno per affrontare i poteri che ti ostacolano.

Oroscopo del Giorno 11 Dicembre 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sarebbe sorprendente se ti iscrivessi a un corso molto diverso dalle tue normali attività. Ad esempio, un surfista potrebbe provare un improvviso bisogno di conoscere i computer o un guru della tecnologia potrebbe dedicarsi alla composizione floreale. Coloro che pensano di averti capito saranno presi alla sprovvista dalla tua nuova spontaneità e senso di avventura.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le previsioni di oggi sono eccellenti. I corpi celesti non possono fare a meno di sorridere all’energia tempestosa del tuo carattere. Ti consigliamo di agire sulla tua forte intuizione. Ma sii prudente nelle tue azioni e non avere il timore che il tuo spirito impulsivo ti impedisca di prendere le precauzioni raccomandate.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti aspetta una piacevole giornata. Prevalgono ottimismo e creatività. Puoi avvalerti di tutta la libertà necessaria per incontrare la felicità. In effetti, quella ritrovata felicità può arrivare sotto forma di una nuova persona che ti farà battere forte il cuore. Non innamorarti troppo in fretta! Ci sono molte opportunità ora. Ci vorrà tempo per costruire un impegno profondo e appagante.