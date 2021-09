Baci Perugina Dolce Vita: la limited edition firmata Dolce&Gabbana

Stefano Dolce e Domenico Gabbana lo hanno raccontato anche nei 35 cartigli firmati per l’occasione che celebrano la vita e il lifestyle del nostro Paese. Esempi? “L’amore è bellezza” , ma anche “Ci piace vivere all’italiana” . Li troveremo all’interno di ogni pralina della nuova limited edition, l’ultima novità in casa Baci Perugina che, oltre all’iconica versione classica nata nel 1922, negli ultimi anni ha lanciato diverse edizioni limitate di grande successo.

Le atmosfere mediterranee sono protagoniste anche nel packaging, con decori pieni di colore e di rimandi alla tradizione isolana diventati ormai tratto distintivo delle produzioni creative di Dolce&Gabbana . Gli stilisti hanno lavorato fianco a fianco con i maestri del cioccolato Perugina per impreziosire questa limited edition dedicata agli italian lover, prova che il cioccolato ormai non è più solo uno dei cibi più amati, ma anche un simbolo di cultura, ricerca, moda.