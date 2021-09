Lotus Emira V6 First Edition: in Italia dalla prossima primavera

Lotus Emira V6 First Edition

In arrivo in Italia la prossima primavera

Lotus Emira V6 First Edition garantisce un’accelerazione 0/100 km/h in appena 4,2 secondi!

Dopo la presentazione avvenuta a luglio, il marchio britannico conferma i prezzi e le specifiche della nuova Lotus Emira V6 First Edition, che arriverà in Italia nella primavera del 2022 ad un prezzo di circa 100.000 euro.

Il nuovo modello sostituirà contemporaneamente le Elise, Exige e la più grande Evora.

A spingere la Lotus Emira V6 First Edition è il motore Toyota da 3,5 litri, in grado di sviluppare una potenza di 405 CV, che le garantisce un’accelerazione 0/100 km/h in appena 4,2 secondi. I valori di coppia sono differenti a seconda della trasmissione scelta, la versione con cambio meccanico eroga una coppia di 420Nm, mentre la configurazione con cambio automatico 430 Nm, entrambe le versioni fanno arrivare la vettura ad una velocità di 290 km/h.

La supercar sarà disponibile nel colore di lancio Seneca Blue e nelle tonalità di carrozzeria Nimbus Grey, Shadow Grey, Dark Verdant , Hethel Yellow e Magma Red. Altra caratteristica che distingue Lotus Emira V6 First Edition è la presenza del Lower Black Pack, che aggiunge elementi in nero lucido per prese d’aria anteriori, splitter frontale, minigonne laterali e diffusore posteriore.

La V6 First Edition comprende cerchi in lega da 20 pollici, luci a led, terminale di scarico in titanio, specchietti retrovisori elettrici riscaldati e sensori di parcheggio posteriori; oltre a pinze dei freni firmate Lotus e un sistema di monitoraggio di pressione deo pneumatici di serie.

Chi vorrà potrà equipaggiarla con il Drivers Pack che dà la possibilità di scegliere una configurazione delle sospensioni Sport o Tour con pneumatici Goodyear Eagle F1 Supersport, in alternativa alle gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 (in esclusiva per le sospensioni Sport).

Diverse le tinte disponibile per gli interni di Lotus Emira V6 First Edition tra cui: rosso, nero, grigio, Nappa, Alcantara nero con cuciture rosse, gialle o grigie. Completano il look premium le rifiniture cromate satinate, l’illuminazione a led interna bianca, il battitacco con il marchio Lotus, i sedili riscaldati regolabili a 12 vie, il controllo automatico del clima, il cruise control, l’avvio senza chiave e il selettore per le modalità di guida.

Non manca poi il sistema multimediale visibile su uno schermo di tipo touch di 10,25 pollici montato centralmente e compatibile con Apple Car Play e Android Auto, associato a un pannello digitale da 12,3” che assolve alla funzione di cruscotto, e a un sistema audio premium a 10 canali da 340W.

Sono invece optional a pagamento per la Lotus Emira V6 First Edition il cambio automatico a sei velocità con levette dietro al volante per l’azionamento manulae (2.600 euro in Germania), e il Black Pack, che prevede una tonalità differente per il tetto, gli specchietti retrovisori, il logo Lotus posteriore e la finitura dello scarico (1.370 euro in Germania).