Gardini per Arredare Gatteo: a tu per tu con l’architetto Marco Gardini

Gardini per Arredare Gatteo

A tu per tu con Marco Gardini

L’architetto ci spiega la sua visione di design e architettura per Gardini per Arredare Gatteo

Gardini per Arredare Gatteo nasce nel 1966, distinguendosi immediatamente nel settore dell’arredamento per l’alta professionalità del personale, la freschezza delle idee e l’unicità dei progetti. Moderno, classico, etnico e tradizionale: lo stile Gardini soddisfa tutti i gusti e le esigenze per la casa, l’ufficio, l’hotel e le strutture ricettive.

I punti di forza? Un team formato da architetti e arredatori in grado di esaudire i desideri della clientela. Il laboratorio aziendale di falegnameria che permette di personalizzare al centimetro i prodotti su misura. E i sopralluoghi e rilievi eseguiti da geometri, che lasciano intuire l’attenzione e la cura per i dettagli.

Abbiamo intervistato l’architetto Marco Gardini, responsabile dello stile Gardini per Arredare Gatteo, per scoprire qualche curiosità in più sulla sua azienda:

Marco, parlaci un po’ di te… Chi sei, quanti anni hai, il tuo ruolo nell’azienda.

“Architetto Marco Gardini, 60 anni (dicono, ma non ci credo!), segno zodiacale Leone. Sono architetto e imprenditore e viceversa: due ruoli inscindibili all’interno della mia vita.”

Cosa distingue la tua azienda dalle altre?

“Il fatto che seguiamo tutta la filiera della produzione: dalla ricerca all’esecuzione, fino all’attenzione ai servizi, come i rilievi, il montaggio eseguito da tecnici specializzati e l’assistenza post vendita. E poi il contatto con le persone: il cliente va ascoltato.”

Quali sono gli obiettivi per il futuro?

“Per guardare avanti, spesso mi guardo dentro: le risposte che cerchiamo sono sempre nei dettagli della vita e di quello che abbiamo creato. Davanti a me vedo la continuazione del progetto che aveva mio padre e che ora coincide col mio.”

Ad oggi l’universo Gardini è composto da cinque punti vendita che sono un’evoluzione concettuale rispetto alla classica esposizione di mobili: l’esperienza di vivere la propria casa prima ancora di vederla realizzata.

GARDINI per Arredare Gatteo

Via Savignano, 54 – Gatteo (FC) –

www.gardiniperarredare.it