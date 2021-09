Louis Vuitton Horizon Light Up: l’esperienza musicale incontra la tecnologia

Louis Vuitton Horizon Light Up

L’esperienza musicale per eccellenza incontra il design

Il nuovo gadget hi-tech Louis Vuitton Horizon Light Up è ispirato alla borsa Toupie

Louis Vuitton ha superato i confini del guardaroba ed è entrato dritto dritto nel nostro salotto per trasformarlo in una pista da ballo grazie a un nuovo prodotto: un altoparlante wireless che è tanto pratico quanto bello. Il nuovo gadget hi-tech si chiama Louis Vuitton Horizon Light Up ed è ispirato alla borsa Toupie Louis Vuitton disegnata da Nicolas Ghesquière nel 2019. Sì, proprio quella a forma di UFO, da portare in giro con l’utilizzo di una cinghia.

Un elegante compagno di avventure che combina la tradizione e l’innovazione della Maison con effetti visivi, qualità del suono superiore e tecnologia all’avanguardia.

Il Louis Vuitton Horizon Light Up presenta un subwoofer circondato da una corona di luci che replicano le forme del famoso monogramma. Queste luci, inoltre, hanno fino a 7 colori diversi che cambiano con la musica.

Anche il corpo stesso dell’altoparlante, che è fatto di pelle di pregio e metallo, va a omaggiare il marchio. La griglia è coperta da un monogramma in rilievo, e la superficie dell'”UFO” è coperta dalle lettere L-O-U-I-S-V-U-I-T-T-O-N che si illuminano insieme all’anello superiore.

Ma non è solo l’estetica a trasformarlo in un oggetto di culto.

L’altoparlante è molto pratico. La parte inferiore è disegnata per appoggiarsi a una base di sostegno, per garantire una distribuzione del suono a 360º, mentre la parte superiore ha un gancio al quale si può appendere una cinghia di cuoio, che permette letteralmente di indossarlo e portarlo comodamente ovunque (sì, proprio come la borsa Toupie).

Il nuovo gioiellino griffato poi, può essere associato tramite Bluetooth, Wi-Fi, ApplePlay 2 e altre modalità di connessione.

Con una forma assolutamente unica nel mercato dell’audio, lo Speaker Louis Vuitton Horizon Light Up è un esempio di design creativo che evidenzia il patrimonio e la maestria artigianale del marchio. Integrando elementi di suono, luce e movimento, lo speaker crea un’esperienza multisensoriale mai vista prima.