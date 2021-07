Aston Martin Valhalla: la supercar esclusiva pronta a sfidare la Ferrari SF90 Stradale

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla arriverà nel 2023: un progetto esclusivo che vedrà una produzione di circa 500 esemplari l’anno, ad un prezzo presunto intorno ai 750-800.000 Euro

Aston Martin Valhalla è la nuova hypercar ibrida plug-in con motore centrale presentata dalla casa inglese, che andrà a sfidare la recente Ferrari SF90 Stradale. La scelta della pista di Silverstone per la presentazione non è casuale poiché sottolinea il forte legame della nuova Valhalla con il mondo della Formula 1, competizione dove l’Aston Martin è impegnata con i piloti Vettel e Stroll.

A distinguere l’Aston Martin Valhalla ci pensa il suo nuovo powertrain PHEV, che utilizza tre motori per buttare molta potenza sulla strada. Al centro invece del V6 originariamente previsto è stato integrato un V8 biturbo da 4.0 litri di Mercedes-AMG, che eroga 750 CV e 7200 giri alle ruote posteriori. Ma non è tutto: altri 204 CV provengono da due motori elettrici, in modo che l’ibrido plug-in possa vantare un totale di 950 CV.

Quando si guida in modalità EV (la vettura è in grado di percorrere fino a 15 km a emissioni zero), la coppia viene trasmessa esclusivamente all’asse anteriore; in altre modalità di guida invece la potenza viene divisa tra l’asse anteriore e quello posteriore a seconda delle condizioni. Completa il powertrain la nuova trasmissione DCT a 8 velocità.

Con la trazione elettrica è possibile raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Con 950 CV, invece, si possono raggiungere i 330 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi.

La struttura in carbonio rigida di Aston Martin Valhalla , utilizzata anche nelle auto di Formula 1, permette una maggiore precisione nella dinamica di guida. Inoltre, l’altezza della supersportiva può essere regolata secondo diverse modalità di guida.

Gli ingegneri della casa inglese hanno effettuato un lavoro minuzioso dal punto di vista aerodinamico studiando attentamente i flussi d’aria così da assicurare la massima deportanza, pari a circa 600 kg. Sono presenti anche un fondo piatto e un airscoop, una presa d’aria sul tetto come nelle Formula 1.

Gli interni di Aston Martin Valhalla non sono stati ancora svelati, ma la casa inglese conferma la presenza di un sistema multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, un touchscreen che garantisce ulteriore comfort durante la guida.